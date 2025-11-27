上櫃首家創投股登場 能率亞洲資本12月下旬掛牌

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率集團旗下創投公司能率亞洲（7777）27日舉辦媒體茶敘，該公司預計12月下旬興櫃轉上櫃掛牌；董事長謝發達指出，公司目標是尋找更多深具潛力的海內外企業，以創投方式孕育更多新創公司，並從中獲得投資收益。

能率亞洲成立於2015年，目前資本額為16.75億元，即將成為國內首家上櫃掛牌的創投業者，同時也是國內少數同時具備台灣及日本完整產業網路的永續型創投機構。

值得注意的是，能率亞洲股東陣容相當堅強，第一大股東為母公司能率集團，持股約18.45%，第二大股東為台昇國際，持股約15.99%，第三大股東為長春人造樹脂，持股比重約14.7%，而能率集團旗下佳能也持有能率亞洲股權約4.92%，為第四大股東，第五大股東則是國票創投，持股約4.35%。

謝發達表示，能率亞洲的投資組合涵蓋AI應用、機器人、半導體、智慧製造、航太、新能源車及高階醫療器材等產業，而且有七成都已進入資本市場。

其中，能率亞洲目前的主要投資標的，包含星宇航空（2646）、復盛應用（6670）科技、上品（4770）綜合工業、汎銓（6830）科技、亨泰光學（6747）、台康生技（6589）、IKKA-KY（2250）、皇家可口（7791）與金聯成（7865）等；海外的投資標的則是AI機器人創新公司Agility。

至於財務方面，能率亞洲去年度營收1.2億元，年增41%，每股純益0.67元，今年前三季營收8,835萬元，年增6.7%，每股純益0.35元，較去年同期每股純益0.53元略減。

展望未來，能率亞洲總經理游智元指出，公司預料第4季營運將較第3季略增，全年營運不輸給去年，而明年營運表現在各項投資組合貢獻下，估計將明顯優於今年。

股東 創投

