威聯通今年12月下旬轉上櫃 預計2026年營收成長兩成起跳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
威聯通董事長張明智。記者吳凱中／攝影
網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通（7805）即將轉上櫃，市場預計將於12月下旬掛牌，展望後市，威聯通董事長張明智27日指出，威聯通看好邊緣AI商機，以及先進Scale-out 儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年威聯通營運表現將超過產業均值。法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年營收增長兩成起跳。

威聯通自成立以來專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。公司長期耕耘全球市場逾二十年，已成為全球極少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器、企業網通等領域建立明確競爭優勢。

威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益達30.84元。近三年營運穩健成長，受惠於企業資料保護、AI 應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率（CAGR）約10-15%，2026年預計在沒有匯率干擾因素下，NAS產業成長10-20%可以期待，加上威聯通增加新產品線Scale-out儲存方案，今年預計將有醫療、金融等新專案，有望帶動明年營運。

針對記憶體漲價缺貨影響，威聯通總經理劉文義回應，威聯通在今年5、6月已知道記憶體將面臨缺貨漲價情況，因此提早備貨DDR4，因此短期間貨源夠用，同時，威聯通也加速將使用DDR4的產品改為DDR5。至於記憶體漲價導致的新增成本，威聯通可通透過漲價反映。

AI模型的本地化部署與即時推論成為新趨勢。威聯通積極布局Edge AI應用，推出內建NVIDIA GPU / Intel NPU的智慧NAS平台，支援AI影像辨識、On-prem Intelligence (企業私有部署地端 LLM)、模型訓練與推論任務，使企業能在本地端掌握核心資料、降低雲端依賴、兼顧效能與合規。

此外，隨著AI與影像資料激增，企業正加速採用分散式儲存以取代傳統擴充架構。根據Fortune Business Insights報告，全球NAS市場正由Scale-up 向Scale-out加速轉型。Scale-out NAS市場規模預估將從2024年的197億美元成長至2032年的718億美元，年複合成長率約17.5%。

威聯通鎖定此結構性機會，推出具線性效能擴充、集中化管理與彈性部署的Scale-out儲存方案，形成與超融合及高階品牌的市場區隔。同級價格帶競爭者稀少，威聯通憑藉高性價比與整合技術優勢，切入過去國際大廠較少著墨的中高階企業級市場，為中階企業開啟可負擔且高效的分散式儲存新選項，創造具規模潛力與高附加價值的成長動能。

