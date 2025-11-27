威聯通12月下旬上櫃 資料量成長爆發帶來 NAS 需求

儲存、網通及運算整合解決方案領導品牌威聯通（7805），28日舉行上櫃前業績發表會，公司將於12月下旬掛牌上櫃。威聯通自成立以來專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。公司長期耕耘全球市場逾二十年，已成為全球極少數同時具備儲存、網通、AI 運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器 (NAS)、企業網通等領域建立明確競爭優勢。

資料經濟時代，儲存已從「設備」走向「戰略資產」。根據 IDC 統計，全球資料量至 2027 年將達 291ZB，年複合成長率達 23%；同時，企業對私有化儲存、邊緣運算與資安防護的需求快速成長。威聯通洞察此趨勢，率先從傳統 NAS 裝置供應商轉型為「整合儲存、網通與智慧運算的資料平台品牌」，以自主軟體生態與雲端管理技術建立長期競爭壁壘。

威聯通以高可靠性的 ZFS 檔案系統為核心，該系統為全球企業級儲存架構的主流選擇，能確保資料一致性與長期可靠性，深獲企業 IT 團隊信任。結合自有的 QuTS hero 作業系統、全端備份方案、myQNAPcloud One 雲儲存與 QuWAN SD-WAN，並構建具多層次資安防護與不可變儲存機制的資料生命週期解決方案，從資料儲存、保護、傳輸到智能應用，全方位實現一體化的資料管理與防護。

威聯通為全球少數同時具備企業儲存與網通設備研發能力的廠商，能從基礎建設層確保效能、可用性與安全性，打造橫跨 LAN、WAN 與雲端的整合資料架構，構築企業資料中樞與跨站點資料保護，滿足金融、製造、媒體產業高可靠性需求。

隨著 AI 與影像資料激增，企業正加速採用分散式儲存以取代傳統擴充架構。根據 Fortune Business Insights 報告，全球 NAS 市場正由 Scale-up 向 Scale-out 加速轉型。Scale-out NAS 市場規模預估 2024 年至 2032 年之年複合成長率約 17.5%，高於 Scale-up NAS 的 15.7%。此趨勢顯示分散式架構已成為企業資料中心與 AI 應用主流，為威聯通發展 Scale-out NAS 提供強勁動能。

威聯通鎖定此結構性機會，推出具線性效能擴充、集中化管理與彈性部署的 Scale-out 儲存方案，形成與超融合及高階品牌的市場區隔。同級價格帶競爭者稀少，威聯通憑藉高性價比與整合技術優勢，切入過去國際大廠較少著墨的中高階企業級市場，為中階企業開啟可負擔且高效的分散式儲存新選項，創造具規模潛力與高附加價值的成長動能。

AI 模型的本地化部署與即時推論成為新趨勢。威聯通積極布局 Edge AI 應用，推出內建 NVIDIA GPU / Intel NPU 的智慧 NAS 平台，支援 AI 影像辨識、On-prem Intelligence (企業私有部署地端 LLM)、模型訓練與推論任務，使企業能在本地端掌握核心資料、降低雲端依賴、兼顧效能與合規。