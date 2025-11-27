能率亞洲預計12月下旬掛牌 首家創投公司上櫃

能率亞洲預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司，主要股東包括能率、長春石化等集團；能率亞洲自成立以來，累積投資企業逾50家以上，其中近7成已進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、汎銓科技、亨泰光學、台康生技、IKKA等。

能率亞洲將於12月1日舉辦上櫃前業績發表會，預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

能率亞洲成立於104年3月10日，目前實收資本額新台幣16.75億元，主要從事創業投資業務。

能率亞洲主要股東包括能率集團、長春石化、台昇國際等跨產業大型集團，具備併購整合能力與完善的日本投資網絡。

能率亞洲資本總經理游智元表示，自成立以來，能率亞洲累積投資企業逾50家以上，其中近7成已進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學、冠星集團、台康生技、IKKA、皇家可口與金聯成等。

他表示，能率亞洲積極推動異業結盟與大型併購案，例如協助慧誠智醫整合醫工與軟體資源，加速營運規模擴張，並促成橘焱胡同與航空公司合作，推出聯名機上餐點，創造品牌綜效。

在日本市場布局方面，能率亞洲表示，完成Sol-Plus與第一化成（IKKA-KY）的併購整合，協助IKKA-KY成為日本首家來台上市掛牌企業，並推動IKKA-KY集團轉型，進入日本汽車零組件供應鏈體系。同時，也透過日本商社與私募基金網絡，協助多家台灣企業開拓日本市場，投資範疇橫跨汽車、精密製造、材料及餐飲產業。

游智元表示，受惠投資標的產業景氣回溫，能率亞洲113年度營收較前一年成長41.02%，也較前一年轉虧為盈，今年前3季每股盈餘（EPS）0.35元，預估第4季表現更好，獲利將逐年往上。

展望未來，能率亞洲表示，面對全球經濟環境變化，包括關稅政策、通膨壓力及升息循環等不確定因素，將持續審慎應對，並專注於AI、機器人、數位轉型與半導體等具長期成長潛力的產業。

能率亞洲表示，今年起已陸續投資美國人型機器人製造商Agility Robotics，及國內大型AI視覺模型技術廠商鑫蘊林科（Linker Vision），積極整合台灣與海外資源協助引資，擴大國際布局，未來將持續跨境投資與策略整合，發掘更多具國際競爭力的企業。