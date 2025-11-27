快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

能率亞洲預計12月下旬掛牌 首家創投公司上櫃

中央社／ 台北27日電

能率亞洲預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司，主要股東包括能率、長春石化等集團；能率亞洲自成立以來，累積投資企業逾50家以上，其中近7成已進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、汎銓科技、亨泰光學、台康生技、IKKA等。

能率亞洲將於12月1日舉辦上櫃前業績發表會，預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

能率亞洲成立於104年3月10日，目前實收資本額新台幣16.75億元，主要從事創業投資業務。

能率亞洲主要股東包括能率集團、長春石化、台昇國際等跨產業大型集團，具備併購整合能力與完善的日本投資網絡。

能率亞洲資本總經理游智元表示，自成立以來，能率亞洲累積投資企業逾50家以上，其中近7成已進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學、冠星集團、台康生技、IKKA、皇家可口與金聯成等。

他表示，能率亞洲積極推動異業結盟與大型併購案，例如協助慧誠智醫整合醫工與軟體資源，加速營運規模擴張，並促成橘焱胡同與航空公司合作，推出聯名機上餐點，創造品牌綜效。

在日本市場布局方面，能率亞洲表示，完成Sol-Plus與第一化成（IKKA-KY）的併購整合，協助IKKA-KY成為日本首家來台上市掛牌企業，並推動IKKA-KY集團轉型，進入日本汽車零組件供應鏈體系。同時，也透過日本商社與私募基金網絡，協助多家台灣企業開拓日本市場，投資範疇橫跨汽車、精密製造、材料及餐飲產業。

游智元表示，受惠投資標的產業景氣回溫，能率亞洲113年度營收較前一年成長41.02%，也較前一年轉虧為盈，今年前3季每股盈餘（EPS）0.35元，預估第4季表現更好，獲利將逐年往上。

展望未來，能率亞洲表示，面對全球經濟環境變化，包括關稅政策、通膨壓力及升息循環等不確定因素，將持續審慎應對，並專注於AI、機器人、數位轉型與半導體等具長期成長潛力的產業。

能率亞洲表示，今年起已陸續投資美國人型機器人製造商Agility Robotics，及國內大型AI視覺模型技術廠商鑫蘊林科（Linker Vision），積極整合台灣與海外資源協助引資，擴大國際布局，未來將持續跨境投資與策略整合，發掘更多具國際競爭力的企業。

日本 資本市場

延伸閱讀

香港宏福苑大火多人死傷 日本政府致哀與慰問

日本租車再升級！ 270元起加購享「安心保障」服務 自駕出遊更安心

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

ANA航空教室首度向大學生開放 登上僅在日本國內飛航的767客機

相關新聞

元富證券輔導崴寶精密 11月27日掛牌上櫃

台新新光金控旗下元富證券輔導的崴寶精密科技（7744），27日以承銷價280元正式上櫃掛牌交易，宣告邁入資本市場關鍵里程...

統振三路並進 業績衝鋒

統振（6170）轉型逐步展現成果，總經理何明哲昨（26）日於法說會表示，隨著台灣移工人口增加、薪資水平提升、合法管道滲透...

捷創出貨旺 毛利率向上

捷創（7810）董事長兼總經理林益民昨（26）日表示，自有產品本季進入大量出貨期，挹注營收與獲利衝高，2025年營收與獲...

集雅社2025年前三季獲利衝高

集雅社（2937）昨（26）日舉行法說會，副總經理何政鋒表示，儘管家電市場衰退，但公司憑藉「家電規劃師」與展店策略，今年...

東洋射三箭 業績衝鋒

東洋（4105）昨（26）日舉行法說會，東洋總經理侯靜蘭表示，該公司近年來推動的「營運三箭」已逐步發酵，今、明年業績將有...

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。