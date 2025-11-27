元富證券輔導崴寶精密 11月27日掛牌上櫃

台新新光金控旗下元富證券輔導的崴寶精密科技（7744）27日以承銷價280元上櫃掛牌交易。崴寶為機構整合解決方案服務商，崴寶表示，將持續深化全球布局、擴大AI相關應用與高階製程能力

元富證券董事長陳俊宏表示，崴寶精密以「機構整合解決方案服務商」為核心定位，切入新興產業高速成長的供應鏈節點。目前崴寶服務客群涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等多元領域，展現高度產業延展能力。

崴寶精密董事長姚旭初指出，因應國際客戶訂單持續擴張，崴寶自2023年啟動越南北寧省設廠計畫，2024年3月取得廠房、7月即完成量產。 2025年再取得二廠土地使用權，並於8月底動工。目前崴寶海外生產主要集中於中國東莞與越南北寧，出貨比例約為中國 67%、越南 33%。待越南二廠加入產能後，預期產能結構將優化為中國、越南各佔20％、80％，形成更具韌性與彈性的全球製造網絡。

此外， 崴寶產品應用聚焦雲端物聯網四大領域，包含交換器、光通訊模組、資安設備與雲端儲存；越南廠亦將導入散熱及機櫃產品線，持續擴張 AI 相關應用版圖。受惠於 AI 伺服器與資料中心建置需求大幅跳升，崴寶目前約有 70%～80% 營收來自 AI 伺服器周邊產品。隨著輝達（NVIDIA）及全球雲端服務商（CSP）積極擴充算力，對高速傳輸、散熱及精密機構件的需求強勁，將為公司帶來成長動能。