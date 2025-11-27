元富證券輔導崴寶精密 11月27日掛牌上櫃

台新新光金控旗下元富證券輔導的崴寶精密科技（7744），27日以承銷價280元正式上櫃掛牌交易，宣告邁入資本市場關鍵里程碑。作為小而美的機構整合解決方案服務商，崴寶成功憑藉完整製程能量、精實管理與國際化布局，展現高度成長潛力。

元富證券董事長陳俊宏於掛牌典禮致詞時表示，崴寶精密以「機構整合解決方案服務商」為核心定位，切入新興產業高速成長的供應鏈節點。

目前崴寶服務客群涵蓋 AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬 3D 列印及消費性電子等多元領域，展現高度產業延展能力。陳俊宏強調，政府推動「亞洲創新籌資平台」有助提升台灣資本市場深度與競爭力。元富證券亦積極響應政策，近年承銷與主辦案件均瞄準具技術含量與成長性的優質企業。未來，元富將持續扮演創新企業邁向資本市場的重要推手，協助更多具潛力的台灣企業站上國際舞台。

崴寶精密董事長姚旭初指出，為因應國際客戶訂單持續擴張，公司自 2023 年啟動越南北寧省設廠計畫；2024 年 3 月取得廠房、7 月即完成量產，展現高度執行效率；於 2025 年再取得二廠土地使用權，並於 8 月底動工。

目前崴寶海外生產主要集中於中國東莞與越南北寧，出貨比例約為中國 67%、越南 33%。待越南二廠加入產能後，預期產能結構將優化為中國、越南各占20％、80％，形成更具韌性與彈性的全球製造網絡。

此外， 崴寶產品應用聚焦雲端物聯網四大領域，包含交換器、光通訊模組、資安設備與雲端儲存；越南廠亦將導入散熱及機櫃產品線，持續擴張 AI 相關應用版圖。

受惠於 AI 伺服器與資料中心建置需求大幅跳升，崴寶目前約有 70%～80% 營收來自 AI 伺服器周邊產品。隨著輝達（NVIDIA）及全球雲端服務商（CSP）積極擴充算力，對高速傳輸、散熱及精密機構件的需求強勁，將為公司帶來穩定成長動能。展望未來，崴寶將持續深化全球布局、擴大 AI 相關應用與高階製程能力，期許掛牌後加速邁向下一階段成長曲線。