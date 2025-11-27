東洋射三箭 業績衝鋒

東洋（4105）昨（26）日舉行法說會，東洋總經理侯靜蘭表示，該公司近年來推動的「營運三箭」已逐步發酵，今、明年業績將有顯著成長。

侯靜蘭表示，未來將持續強化困難學名藥外銷、國際新藥授權、與疫苗產品線擴充，持續推升明年與後年的成長動能，除了今年第4季營收及獲利將持續成長之外，明年業績也將呈兩位數成長。

東洋今年前三季營收、獲利與每股純益（EPS）同步創新高，前三季合併營收47.9億元，年增15%；營業利益13.5億元，年增29%；前三季EPS 5.05元，也較去年同期成長27.2%。此外，東洋今年因認列海外和解金，也帶動業外收入較去年同期成長91%。

侯靜蘭說明東洋推動的「營運三箭」，首先外銷困難學名藥是東洋最重要的成長引擎之一，微脂體抗生素Lipo-AB目前在美國同類產品市占率已超過三分之一，貢獻東洋美國市場營收占比約一成，若加上越南、韓國等其他海外市場， 前三季外銷占比接近兩成。公司已在中東、澳洲等區域送件申請，積極佈局東南亞與南美市場，目標是在明、後年讓外銷占比正式跨越兩成，帶動新一波成長。

第二支成長箭是授權引入國際新藥，侯靜蘭表示，血癌用藥Minjuvi已於今年10月1日取得健保二線給付資格，有助與國際治療準則接軌；近期引進的血癌新藥Xpovio，以及與國際藥廠合作的肺癌標靶小分子產品，均已陸續在國內上市，預期這些產品將在明年開始明顯挹注營收。

第三箭則是國內自製新藥，今年已推出後線抗生素Bobimixyn，明年還將有肺癌標靶小分子新藥上市，乳癌新藥也預計在明年初問市並取得健保給付，逐步充實產品線。

疫苗則是東洋未來持續加碼的另一大戰略重點。東洋今年公費與自費流感疫苗市場相當熱絡，明年起政府將公費採購20萬劑佐劑疫苗，東洋很有機會獲得大單。公司並已取得水痘疫苗，預計今年底或明年初參與政府水痘疫苗招標。

展望未來，侯靜蘭強調，東洋以國際化為長期願景，一方面持續深耕目前成長強勁的越南、韓國市場，另一方面加速布局中東、澳洲、東南亞與南美等新興區域，並持續投入困難學名藥與抗生素產品的自製開發，以回應政府對醫藥供應鏈韌性的需求。東洋將在既有基礎上穩健前進，持續把「營運三箭」的成果轉化為明年與後年的成長動能。