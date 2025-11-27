捷創出貨旺 毛利率向上

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

捷創（7810）董事長兼總經理林益民昨（26）日表示，自有產品本季進入大量出貨期，挹注營收與獲利衝高，2025年營收與獲利將優於去年。受惠於半導體廠近年大舉擴產，預期2026年工程服務與自有產品業務都會成長，其中毛利率較佳的自有產品成長幅度高。

半導體測試設備工程技術服務廠商捷創將於今天舉辦上櫃前業績發表會。捷創主要為業務測試設備工程服務、自有自動化產品，今年營收比重估分別達75%、25%。營收來源主要來自五家半導體設備原廠，占比60%，晶圓製造廠占比23%、封測廠7%、IC設計公司5%、其他5%。

捷創2012年起陸續取得各國際半導體設備原廠之認證，客戶多以國外半導體測試設備大廠為主，如愛德萬（Advantest）、是德科技（Keysight）、安捷倫（Agilent）及愛普生（Seiko Epson）等，也與國內晶圓製造、封裝、測試等半導體大廠合作。捷創今年前三季營收3.68億元，年增23.9%。法人預估，第4季受惠自有產品大量出貨，營收將大幅成長，且第4季在產品組合優化下，毛利率有機會較前三季的48.85%更優。

