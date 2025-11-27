快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

集雅社2025年前三季獲利衝高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

集雅社（2937）昨（26）日舉行法說會，副總經理何政鋒表示，儘管家電市場衰退，但公司憑藉「家電規劃師」與展店策略，今年前三季營運逆勢成長，營收獲利雙創歷史同期新高。

展望未來，集雅社表示，營運策略將著重線上線下整合布局，持續擴大線下百貨通路及自營門市，目標每年新增二至五個據點，並透過擴增全台專業視聽室數量、強化會員經營及電子商務產品線，鞏固高端家電市場地位。

集雅社強調，雖然大尺寸電視需求成長能應對大環境影響，但無論景氣好壞，對2026年營收目標仍保持審慎樂觀且預期成長。

何政鋒指出，有別於同業多採單品推銷，公司致力推廣「家電規劃師」，可依客戶需求，提供電視、冰箱、洗衣機至音響等全套家電的一站式整合服務，鞏固高黏著度會員與提升回購率。

線上方面，集雅社積極與電子商務平台合作，並擴充小家電及特色寵物家電產品線。會員經營除提供消費集利金等活動外，更不定期舉辦軟性活動，藉此提高會員黏著度及回購率。

家電 集雅社 電子商務

延伸閱讀

無邊際泳池美翻！ 墾丁新地標「純白渡假酒店」12／1試營運 早午餐爽吃至13點、一泊二食開賣免3千3

台中市民限定服務！吹風機、電扇修好只要50元 網大推「11種家電都適用」

竹科消費力超穩！巨城來客客單雙成長 全年挑戰180億可望挺進全台前五強

好市多「黑色購物週」家電、鍋具隱藏版優惠曝光 無線吸塵器5.5折入手

相關新聞

統振三路並進 業績衝鋒

統振（6170）轉型逐步展現成果，總經理何明哲昨（26）日於法說會表示，隨著台灣移工人口增加、薪資水平提升、合法管道滲透...

捷創出貨旺 毛利率向上

捷創（7810）董事長兼總經理林益民昨（26）日表示，自有產品本季進入大量出貨期，挹注營收與獲利衝高，2025年營收與獲...

集雅社2025年前三季獲利衝高

集雅社（2937）昨（26）日舉行法說會，副總經理何政鋒表示，儘管家電市場衰退，但公司憑藉「家電規劃師」與展店策略，今年...

東洋射三箭 業績衝鋒

東洋（4105）昨（26）日舉行法說會，東洋總經理侯靜蘭表示，該公司近年來推動的「營運三箭」已逐步發酵，今、明年業績將有...

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數...

影／設備服務廠捷創科技12月下旬上櫃掛牌

半導體測試設備工程技術服務廠商-捷創科技（7810）將於11月27日舉辦上櫃前業績發表會。捷創科技長期深耕於半導體領域，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。