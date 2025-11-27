集雅社2025年前三季獲利衝高

集雅社（2937）昨（26）日舉行法說會，副總經理何政鋒表示，儘管家電市場衰退，但公司憑藉「家電規劃師」與展店策略，今年前三季營運逆勢成長，營收獲利雙創歷史同期新高。

展望未來，集雅社表示，營運策略將著重線上線下整合布局，持續擴大線下百貨通路及自營門市，目標每年新增二至五個據點，並透過擴增全台專業視聽室數量、強化會員經營及電子商務產品線，鞏固高端家電市場地位。

集雅社強調，雖然大尺寸電視需求成長能應對大環境影響，但無論景氣好壞，對2026年營收目標仍保持審慎樂觀且預期成長。

何政鋒指出，有別於同業多採單品推銷，公司致力推廣「家電規劃師」，可依客戶需求，提供電視、冰箱、洗衣機至音響等全套家電的一站式整合服務，鞏固高黏著度會員與提升回購率。

線上方面，集雅社積極與電子商務平台合作，並擴充小家電及特色寵物家電產品線。會員經營除提供消費集利金等活動外，更不定期舉辦軟性活動，藉此提高會員黏著度及回購率。