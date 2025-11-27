統振三路並進 業績衝鋒

統振（6170）轉型逐步展現成果，總經理何明哲昨（26）日於法說會表示，隨著台灣移工人口增加、薪資水平提升、合法管道滲透率提高與金融加速普及，統振以「金融科技金流」、「電信事業」、「流通事業」三核心策略推動營運升級，看好今年業績有望持續成長。

統振旗下金融科技金流服務平台QuickPay App營運規模持續放大，何明哲強調，QuickPay藉由深度整合平台資訊流、便利商店系統及海外預備資金池三大核心架構，實現匯款30分鐘內到帳的效能，更為移工打造便捷與安心匯款體驗。

他說，自金融科技沙盒階段起，統振便打造符合KYC與AML要求的QuickPay App，並支援四國語言、串接全台超商通路，協助用戶免受時間與地點限制，大幅提升匯款的便利性、普及性與操作體驗。

統振透過QuickPay生態系延伸並成立「快速購旅行社」與「Q Go」App切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務，使用者需通過工作證驗證方能購票，確保規範合一。