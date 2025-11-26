智通買回庫藏股1,200張 最高買回價格220元

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

智通*（8932）26日宣布買回庫藏股，預計將買回1,200張，買回區間價格落在130～220元，若以最高價格全數買回計算，最高將斥資13.98億元。智通*指出，買回目的部分將轉讓給予員工。

智通*近期股價表現相對疲弱，今日股價終場上漲0.29％至172元，仍被壓在月線及半年線之下，當日成交張數878張，觀察籌碼面，三大法人一共買超146張，轉賣超為買超。

智通*公告10月合併營收達1.86億元、月減11.3％、年成長37％，累計今年前十月合併營收為19.04億元、年成長60.2％，創歷史同期新高。且觀察今年前三季獲利表現，每股純益達2.9元，已經超越去年全年的2元，智通*營運仍具成長動能。

營收 三大法人 每股純益 庫藏股

