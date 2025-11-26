快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
海柏特於26日舉行上櫃前業績發表會，左至右為財務長陳瑋浩、董事長侯知遠、執行長林俊男。記者吳凱中／攝影
海柏特於26日舉行上櫃前業績發表會，左至右為財務長陳瑋浩、董事長侯知遠、執行長林俊男。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數成長，展望後市，海柏特董事長侯知遠樂觀看待2026年營運，目標營收將有雙位數成長，他指出，「海柏特布局重點是三多，多國、多品項及多品牌」，公司已在6個國家有業務，目前在考慮下一個進軍市場是中國大陸還是印度，已到最後評估階段。

海柏特主要業務為多品牌電子資訊產品售後服務，近三年營收持續雙位數成長，2024年營收、獲利雙創新高，業績11.93億元，年增約32%，稅後純益3,323萬元，每股純益EPS） 為2.04元。

海柏特2025年則在高基期環境下維持穩健表現，營收結構與獲利能力保持良好基礎，累計前三季營收為8.45億元，稅後純益2,310萬元，每股純益為1.42元。隨著新合作案陸續落地，公司期待逐步展現成效，強化營運動能。

海柏特執行長林俊男指出，今年稍微嚴峻一點，因為有關稅問題，所以整個大環境其實狀況不是很好，加上東南亞有一些政局選舉，但到現在局勢已經相對穩定，所以2026年相對2025年還是審慎樂觀一些。

侯知遠指出，公司目標2026年業績雙位數成長。他解釋，「海柏特布局重點是三多，多國、多品項及多品牌。」舉例來說，公司目前積極評估2026年下一個要布局的國家，海柏特目前已在6個國家有業務，只要新增一個國家，對業績肯定有幫助。

而中國大陸及印度將是海柏特布局新市場第一批次選項。侯知遠分析，這兩個國家具有人口多及市場大優點，但細部來看各有優劣勢。以印度來說，雖然有龐大人口，但基礎建設、法令等因素，可能會讓公司布局相對辛苦；至於中國大陸市場，就是競爭過於激烈，因此海柏特目前還在最後評估階段。

海柏特已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。

侯知遠表示，海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎。目前公司已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。

海柏特重點布局東南亞市場，為亞太區具備跨品牌、跨國售後整合能力的服務供應商，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓六個市場，擁有超過400個據點。

隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長。海柏特將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占及財務表現。

布局 營收 EPS 每股純益 宏碁

延伸閱讀

稱金寶湯是「窮人食品」、譏印度工人白痴 公司高管被休假

翹臀珍當婚禮歌手賺外快！直飛印度一晚進帳6400萬　炸出美胸超有誠意

整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車

奇鋐2026年獲利看增54% 大摩重申目標價1,800元

相關新聞

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數...

影／設備服務廠捷創科技12月下旬上櫃掛牌

半導體測試設備工程技術服務廠商-捷創科技（7810）將於11月27日舉辦上櫃前業績發表會。捷創科技長期深耕於半導體領域，...

弘塑2026年有望賺四股本 法人預期2025年獲利創高

半導體設備商弘塑（3131）昨（25）日舉行業績發表會，公司表示，近期大客戶持續下急單，客戶訂單量很多，到明年上半年的產...

碩禾揪伴 搶菲國太陽能商機

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）昨（25）日宣布旗下子公司禾訊綠電與丸紅亞洲電力公司正式簽署合資協議，未來將共同推動菲律...

海利普11月27日登興櫃 綠能添新兵

太陽能系統廠海利普電子（7877）預計27日登錄興櫃，綠能族群添增新兵，董事長謝宇霖昨（25）日指出，公司明年將會有多個...

友輝拓展半導體版圖

友輝（4933）總經理辛隆賓昨（25）日表示，友輝是全球第一家推出無鎘車載用量子點膜，符合ESG趨勢。目前出貨的有鎘與無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。