宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數成長，展望後市，海柏特董事長侯知遠樂觀看待2026年營運，目標營收將有雙位數成長，他指出，「海柏特布局重點是三多，多國、多品項及多品牌」，公司已在6個國家有業務，目前在考慮下一個進軍市場是中國大陸還是印度，已到最後評估階段。

海柏特主要業務為多品牌電子資訊產品售後服務，近三年營收持續雙位數成長，2024年營收、獲利雙創新高，業績11.93億元，年增約32%，稅後純益3,323萬元，每股純益（EPS） 為2.04元。

海柏特2025年則在高基期環境下維持穩健表現，營收結構與獲利能力保持良好基礎，累計前三季營收為8.45億元，稅後純益2,310萬元，每股純益為1.42元。隨著新合作案陸續落地，公司期待逐步展現成效，強化營運動能。

海柏特執行長林俊男指出，今年稍微嚴峻一點，因為有關稅問題，所以整個大環境其實狀況不是很好，加上東南亞有一些政局選舉，但到現在局勢已經相對穩定，所以2026年相對2025年還是審慎樂觀一些。

侯知遠指出，公司目標2026年業績雙位數成長。他解釋，「海柏特布局重點是三多，多國、多品項及多品牌。」舉例來說，公司目前積極評估2026年下一個要布局的國家，海柏特目前已在6個國家有業務，只要新增一個國家，對業績肯定有幫助。

而中國大陸及印度將是海柏特布局新市場第一批次選項。侯知遠分析，這兩個國家具有人口多及市場大優點，但細部來看各有優劣勢。以印度來說，雖然有龐大人口，但基礎建設、法令等因素，可能會讓公司布局相對辛苦；至於中國大陸市場，就是競爭過於激烈，因此海柏特目前還在最後評估階段。

海柏特已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。

侯知遠表示，海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎。目前公司已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。

海柏特重點布局東南亞市場，為亞太區具備跨品牌、跨國售後整合能力的服務供應商，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓六個市場，擁有超過400個據點。

隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長。海柏特將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占及財務表現。