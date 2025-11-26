影／設備服務廠捷創科技12月下旬上櫃掛牌

半導體測試設備工程技術服務廠商-捷創科技（7810）將於11月27日舉辦上櫃前業績發表會。捷創科技長期深耕於半導體領域，主要業務涵蓋半導體測試設備整合服務及智慧自動化解決方案。公司以專業的工程技術團隊為核心，提供測試設備完整生命週期之裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務。研發團隊則專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。

捷創科技自101年起陸續取得各國際半導體設備原廠之認證，經過二十多年來的技術經驗累積，與供應鏈形成緊密的合作關係，捷創科技客戶多以國外半導體測試設備大廠為主，如愛德萬(Advantest)、是德科技(Keysight)、安捷倫(Agilent)及愛普生(Seiko Epson)等，也與國內晶圓製造、封裝、測試等半導體大廠來往多年，服務經驗深受客戶信賴，維持長期合作關係。同時，捷創科技憑藉多年半導體設備原廠工程技術服務經驗，擁有深入了解設備使用者實際需求之專業技術服務團隊，搭配建立具軟硬體開發能力之研發團隊，透過有效整合設計，提供設備終端使用客戶全方位及高效率之遠端監控與智能控管方案，協助客戶排除問題、提高生產效率及提升公司營運效能，成為客戶最佳合作夥伴。自行開發之嵌入式邊際運算平台(Jtron Embedded Edge Platform)，能依據客戶的不同需求，協助客戶達成蒐集機台及環境參數、遠端監控與智能控管、整合資訊及單一溝通等三項目標，進而建構出智慧工廠與智慧實驗室的運作模式，客戶可加速製程控制技術創新和設備管理，進一步鞏固並擴大與競爭者之領先優勢。

捷創科技長期投入半導體設備原廠技術服務及提供設備終端使用客戶解決方案，具備深厚之產業實務經驗與技術能力，提供從軟體開發到硬體設計與優化之全方位服務。近年來捷創科技開發之自有產品，可讓客戶遠端監測生產設備是否正常運作或需要更換耗材、零組件等，更可做到事前預防並告知，隨著AI及HPC高效能運算浪潮，將進一步提高捷創科技智能化技術應用產品的競爭優勢，捷創科技未來營運表現值得期待。