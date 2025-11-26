無人機徵商開跑 創泓強攻漲停

國防部26日舉行無人機徵商說明會，激勵軍工族群集體上攻，多檔漲停。資安代理廠商創泓科技今年拿下反無人機接管系統全台獨家代理，進一步拓展無人機領域產品線，今日股價強力上攻，一度觸及漲停，暫報156元，上漲13.5元，漲幅9.47%。

創泓科技（7714）深耕無人機領域多年，從提供無人機服務解決方案的翔龍航太，到無人機及關鍵零組件的其昜先進，在無人機領域可謂是多點開花。如今更是拿下Sentrycs的反無人機接管系統代理權，搖身一變成為炙手可熱的獨家供應商。公司預期這套接管系統除國防用途外，還有關鍵基礎設施及企業市場等待發酵，發展潛力十分具想像空間。

拿下代理後，公司也並未停下前進的腳步，仍持續尋找新的機會與可能性，如無人機上的gimbal零組件，便是公司下一個要拿下的目標，公司預計在明年開發出完全在台製造的gimbal模組，並結合自家的VLM及圖傳系統，使其功能更加完善。