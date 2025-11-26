櫃買市場將添新兵 海柏特預計12月中掛牌上櫃

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
海柏特持續深化亞太市場布局，預計12月中掛牌上櫃。（圖:海柏特提供）
櫃買市場將添新兵， 由福邦證券（6026）輔導、主辦承銷的海柏特股票上櫃案，26日將舉辦上櫃前業績發表會，預計12月中正式掛牌交易。

海柏特主要業務為多品牌、多品項、多國家、多據點之電子資訊產品售後服務，近3年營收持續雙位數成長，2024 年合併營收11.93 億元，年增約 32%，全年稅後純益3,323萬元，每股純益（EPS） 2.04 元，去年營收及獲利都創歷史新高。

今年在高基期環境下仍維持穩健表現，營收結構與獲利能力保持良好基礎，累計今年前3季營收 8.45億元，稅後純益2,311萬元，每股純益（EPS） 為 1.42 元。隨著新合作案陸續落地，預期新業務將逐步展現成效，持續強化營運動能。

海柏特累積已取得近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案；董事長侯知遠表示，「海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎，目前已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。授權維持率自2021年至2025年上半年都維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。」

海柏特重點布局在東南亞市場，為亞太區具備跨品牌、跨國售後整合能力的服務供應商，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓等6個國家之市場，擁有超過 400 個據點。

隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長；海柏特將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占率及財務表現。

