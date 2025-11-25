綠界出清持股誰接手？精誠金融揭新股東新版圖 瞄準第三方支付新戰場

數位支付業者精誠金融（7819）今年是轉型跟挑戰年，身為刷卡機龍頭，正積極布局第三方支付、支付周邊及硬體售後維運服務，但今年也是第二大股東綠界科技*（6763）大動作減碼變現的一年，一年綠界持股從27.31%降至5.17%，究竟誰接走？精誠金融如何因應？總經理黃華勇接受《經濟日報》專訪獨家揭露他的最新想法。

綠界科技2022年投資實體零售通路刷卡機龍頭嘉利科技，嘉利科技就是精誠金融前身，綠界也因此成為第二大股東，不過2025年精誠金融登錄興櫃後股價飆漲，綠界頻頻將持股變現，至今已從持股5,998.5張降至1,136張，持股比例從27.31%降至5.17%。

精誠金融預計今年底提出興櫃轉上市櫃申請，時機敏感，對此黃華勇表示，他在綠界服務期間主導投資精誠金融，當時是策略性投資，故以權益法認列損益，好處是股價波動不影響財報，不過現在的經營團隊希望與財報損益掛勾，故原本持股20%以上進入董事會的目的消失，綠界今年也沒有提名董事，10月初也已經接到綠界來函申請解除10%以上大股東註記。

對於第二大股東賣出持股，誰接走這些股權？黃華勇表示，目前還不知道新股東是誰，但近幾個月，有20~30組投資方來公司拜訪瞭解公司動向，其中8~9成是金融圈創投跟中實戶，也有支付金流相關業者，他認為，因應未來IPO計畫，一個大股東變成20~30個股東，也不是壞事，表示更多人看好公司發展。

2025年刷卡機換機潮！精誠金融估業績翻2倍

精誠金融有三大核心業務，包括刷卡機等終端設備銷售、系統建置、維運服務，身為刷卡機龍頭，黃華勇表示，2025年有兩大換機推力，一是COVID疫情之後，客戶陸續進入5~6年硬體換機期，二是國內大型美式量販賣場及連鎖加油站換收單行，便利商店也開始換機，因此2025年刷卡機採購需求比2024年成長50%，累計1~10月台灣刷卡機市場採購量已經超過2024年，全年市場規模上看6萬台。

「我們預估全年可以取得今年市場總量60~70%左右，這個數量也是精誠金融過去幾年成績的2倍以上！」黃華勇說。

精誠金融目前已經拿下年度最大便利商店標案，至於為何市占率不衝更多？黃華勇表示，今年市占率已經從過往5成拉高逾6成，要衝市占還是追求獲利，成為龍頭永遠的難題，對於精誠金融，他們則決定取捨會以維持40%以上利潤率為準繩，挑服務水準高，技術層次要求高的業務。

而對於今年營收起伏劇烈，曾單月一度衝上8,000多萬元，但更多月份營收落在3,000~4,000萬元區間，對此黃華勇解釋，今年刷卡機合作伙伴在下半年出現機型缺貨，導致出貨受影響，預估11～12月供貨將逐漸穩定。

切入一卡通、悠遊卡機服務！瞄準第三方支付業務

精誠金融第二核心業務是收單行的系統建置，黃華勇表示，年度大型收單行採購案件有限，公司也擴展周邊系統服務能力，提供如電子簽名、電子發票或集束器等擴充功能，今年隨銀行預算逐步鬆綁，黃華勇透露系統建置接單一年來已是大豐收。

第三個業務是保固維運服務，目前精誠金融替20萬具刷卡機維運服務，全台27縣市及離島都有維修人員，提供最快到現場的維運服務。

「今年我們希望發揮跨界的成長力量！」黃華勇表示，不只是刷卡機，今年也大舉跨入電子票證（如一卡通、悠遊卡）感應機的維運業務，未來他也預告會跨入手機及筆電維修業務。

2026年兩大業務啟動 醞釀三年成長引擎

而未來，刷卡機霸主還要如何拚成長？「這是商業模式思維，可以再頂層化擴大目標客戶（TA），比方刷卡機過去賣給收單行，但這次股東轉換，我們發現很多電子支付公司對這塊市場很有興趣」黃華勇說，其次硬體維修服務，也將從刷卡機擴展到3C硬體售後服務。

黃華勇表示，現在數位支付的模式還很陽春，很多支付業者是拿貼紙給客人掃，但其實可以整合到刷卡機，甚至由第三方支付扮演收單行角色，提供刷卡機給客戶，這都是精誠金融未來成長空間。

黃華勇分析，一般企業向銀行申請刷卡機，約6成會通過，4成則會因資本額太小、成立時間太短，產業屬性等因素，被一般銀行拒絕，但該部分仍有支付需求，成為龐大市場，也成為電子支付業者跟精誠金融合作機會。

目前除綠界獲利穩健，許多第三方支付公司都仍在摸索獲利路徑，黃華勇表示，許多業者期望複製綠界提供刷卡機通吃線上線下，也期望跟進搶吃市場。

「目前已經有2~3家第三方支付業者跟我們買刷卡機」他指出，已賣出3,000~4,000支。

目前台灣有50幾家第三方支付公司，精誠金融去年也拿下執照，黃華勇表示，精誠金融只是兼營，目的是開發一套第三方支付SaaS系統，模組化開放提供同業訂閱，降低這些支付業者自行維運跟開發系統的困擾，目前已有兩家客戶合作，一家已經上線，一家開發中，預估第三方支付、電子發票等周邊功能合計營收貢獻今年在10%內。