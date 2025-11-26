友輝（4933）總經理辛隆賓昨（25）日表示，友輝是全球第一家推出無鎘車載用量子點膜，符合ESG趨勢。目前出貨的有鎘與無鎘車載用量子點膜，主要用於需求高亮度、高彩度及高飽和度的中控面板上。由於面板廠成長趨緩，友輝除布局被動元件市場，也與美國材料大廠合作布局半導體市場，預期要二、三年才會量產。

展望2026年，在高毛利率電子紙客戶看旺未來營收挹注下，友輝營運升溫。去年和今年的資本支出均落在1億元多，明年會擴充產線，估計資本支出約2.5億元。

友輝參加元富證券冬季投資論壇，說明第3季營運成果，單季稅後純益1.95億元，年增91.1%，每股純益2.38元。累計前三季毛利率32.89%，年增2.22個百分點。稅後純益3.12億元，年減26.3%，每股純益3.81元。

友輝積極優化產品組合，提升高附加價值產品出貨比重。量子點膜已量產出貨面板廠客戶。另布局非LCD應用產品，進軍被動元件市場，2026年起將貢獻業績。

友輝今年主要成長動能包括兩大類，LCD用高階光學膜產品如車載用光學膜、車載用量子點膜、多功能整合貼合型光學膜、高性價比光學膜組配，以及符合循環經濟光學膜。非LCD用產品如奈米光學級精密塗布產品、被動元件。跨入的被動元件已送樣客戶驗證，最快明年貢獻營收。