鑫科三大高值化應用 報捷

鑫科（3663）昨（25）日舉行法說會，總經理馮復安表示，公司在先進封裝、生醫材料、特殊合金等高值化領域成果顯現，其中半導體靶材客戶數已增至40家，銷售額預計年增20%。展望2026年，面板級扇出型封裝（FOPLP）載板將有歐美兩大客戶新產線擴建，加上中鋼精材（CSPM）新鈦鎳產品助攻，營運展望審慎樂觀。

鑫科表示，積極推動產品結構優化，從傳統光電靶材轉向高階應用。在半導體領域，靶材/蒸鍍材應用已從傳統純矽擴及二、三類化合物半導體。

而用於高端電子封裝軟焊的金錫（Au-Sn）靶材，公司成功開發專利動態澆鑄製程並量產供貨，相關驗證持續進行，有望成為新興成長動能。

生醫材料方面，鑫科是硼中子捕獲治療（BNCT）中子束調節器（鋁基複合材料）的獨家供應商，今年取得第二套設備訂單後，明年可望取得第三套訂單。