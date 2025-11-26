弘塑2026年有望賺四股本 法人預期2025年獲利創高

半導體設備商弘塑（3131）昨（25）日舉行業績發表會，公司表示，近期大客戶持續下急單，客戶訂單量很多，到明年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待明年成長趨勢。

法人預期，弘塑今年營收、獲利表現有望挑戰新高，2026年業績增幅上看二至三成，每季賺進超過一個股本無虞。

弘塑先進封裝設備產能供不應求，導致必須尋求外包合作的比例從先前約三成，上升至五成左右，使得成本上升，這也對其今年毛利率表現帶來不利影響。

弘塑第3季毛利率40.74%，近三季毛利率都在四成出頭，低於去年單季毛利率43%至48%水準。

不過，公司指出，毛利率不會再繼續下探，待明年首季新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上，隨外包比例降低，預期毛利率提升效果會在明年下半年開始顯現。

針對AI泡沫化議題，弘塑認為，目前看到的是供給遠遠不及於需求，看不到泡沫化的情形。

展望未來，弘塑估計，明年機台出貨量會比今年小幅增加，隨著出機數成長，有望挹注營收持續看增。同時，隨著AI需求持續增加，期待每股純益（EPS）表現持續往上。

弘塑今年累計前十月合併營收49.41億元，年增53%，已超越去年全年營收，全年創新高確立，累計今年前三季每股純益26.19元。第3季每股純益10.4元，首度單季賺進超過一個股本。弘塑昨日股價收1,440元，上漲50元，，外資及投信法人連兩日買超力挺。

弘塑同時也以旗下添鴻布局化學品等領域，公司提到，添鴻目前業績貢獻比重約二成，客戶需求量增加，也正持續開發產品。

至於明年是否順利擴大客戶群，還要視大客戶積極快速增加產能下，是否有餘裕導入。