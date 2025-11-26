弘塑2026年有望賺四股本 法人預期2025年獲利創高
半導體設備商弘塑（3131）昨（25）日舉行業績發表會，公司表示，近期大客戶持續下急單，客戶訂單量很多，到明年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待明年成長趨勢。
法人預期，弘塑今年營收、獲利表現有望挑戰新高，2026年業績增幅上看二至三成，每季賺進超過一個股本無虞。
弘塑先進封裝設備產能供不應求，導致必須尋求外包合作的比例從先前約三成，上升至五成左右，使得成本上升，這也對其今年毛利率表現帶來不利影響。
弘塑第3季毛利率40.74%，近三季毛利率都在四成出頭，低於去年單季毛利率43%至48%水準。
不過，公司指出，毛利率不會再繼續下探，待明年首季新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上，隨外包比例降低，預期毛利率提升效果會在明年下半年開始顯現。
針對AI泡沫化議題，弘塑認為，目前看到的是供給遠遠不及於需求，看不到泡沫化的情形。
展望未來，弘塑估計，明年機台出貨量會比今年小幅增加，隨著出機數成長，有望挹注營收持續看增。同時，隨著AI需求持續增加，期待每股純益（EPS）表現持續往上。
弘塑今年累計前十月合併營收49.41億元，年增53%，已超越去年全年營收，全年創新高確立，累計今年前三季每股純益26.19元。第3季每股純益10.4元，首度單季賺進超過一個股本。弘塑昨日股價收1,440元，上漲50元，，外資及投信法人連兩日買超力挺。
弘塑同時也以旗下添鴻布局化學品等領域，公司提到，添鴻目前業績貢獻比重約二成，客戶需求量增加，也正持續開發產品。
至於明年是否順利擴大客戶群，還要視大客戶積極快速增加產能下，是否有餘裕導入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言