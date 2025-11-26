快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

弘塑2026年有望賺四股本 法人預期2025年獲利創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
弘塑總經理黃富源。聯合報系資料照
弘塑總經理黃富源。聯合報系資料照

半導體設備商弘塑（3131）昨（25）日舉行業績發表會，公司表示，近期大客戶持續下急單，客戶訂單量很多，到明年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待明年成長趨勢。

法人預期，弘塑今年營收、獲利表現有望挑戰新高，2026年業績增幅上看二至三成，每季賺進超過一個股本無虞。

弘塑先進封裝設備產能供不應求，導致必須尋求外包合作的比例從先前約三成，上升至五成左右，使得成本上升，這也對其今年毛利率表現帶來不利影響。

弘塑第3季毛利率40.74%，近三季毛利率都在四成出頭，低於去年單季毛利率43%至48%水準。

不過，公司指出，毛利率不會再繼續下探，待明年首季新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上，隨外包比例降低，預期毛利率提升效果會在明年下半年開始顯現。

針對AI泡沫化議題，弘塑認為，目前看到的是供給遠遠不及於需求，看不到泡沫化的情形。

展望未來，弘塑估計，明年機台出貨量會比今年小幅增加，隨著出機數成長，有望挹注營收持續看增。同時，隨著AI需求持續增加，期待每股純益（EPS）表現持續往上。

弘塑今年累計前十月合併營收49.41億元，年增53%，已超越去年全年營收，全年創新高確立，累計今年前三季每股純益26.19元。第3季每股純益10.4元，首度單季賺進超過一個股本。弘塑昨日股價收1,440元，上漲50元，，外資及投信法人連兩日買超力挺。

弘塑同時也以旗下添鴻布局化學品等領域，公司提到，添鴻目前業績貢獻比重約二成，客戶需求量增加，也正持續開發產品。

至於明年是否順利擴大客戶群，還要視大客戶積極快速增加產能下，是否有餘裕導入。

弘塑 毛利率

延伸閱讀

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

投資人擔心AI泡沫化 台股遭外資連續賣超七周、韓股連賣三周

英特爾前執行長基辛格：AI並未泡沫化、台灣應更重視電力韌性不足

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

相關新聞

弘塑2026年有望賺四股本 法人預期2025年獲利創高

半導體設備商弘塑（3131）昨（25）日舉行業績發表會，公司表示，近期大客戶持續下急單，客戶訂單量很多，到明年上半年的產...

碩禾揪伴 搶菲國太陽能商機

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）昨（25）日宣布旗下子公司禾訊綠電與丸紅亞洲電力公司正式簽署合資協議，未來將共同推動菲律...

海利普11月27日登興櫃 綠能添新兵

太陽能系統廠海利普電子（7877）預計27日登錄興櫃，綠能族群添增新兵，董事長謝宇霖昨（25）日指出，公司明年將會有多個...

友輝拓展半導體版圖

友輝（4933）總經理辛隆賓昨（25）日表示，友輝是全球第一家推出無鎘車載用量子點膜，符合ESG趨勢。目前出貨的有鎘與無...

鑫科三大高值化應用 報捷

鑫科（3663）昨（25）日舉行法說會，總經理馮復安表示，公司在先進封裝、生醫材料、特殊合金等高值化領域成果顯現，其中半...

櫃買前進WFE 報佳音

世界交易所聯合會（WFE）今年首次舉辦「WFE市場基礎建設創新獎」選拔，櫃買中心以「永續籌資服務平台（Sustainab...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。