碩禾揪伴 搶菲國太陽能商機

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）昨（25）日宣布旗下子公司禾訊綠電與丸紅亞洲電力公司正式簽署合資協議，未來將共同推動菲律賓Cavite 22MW太陽能專案。

據了解，雙方將共同開發位於菲律賓Cavite的22MW太陽能發電專案。本次協議奠基於雙方於2024年12月簽署的合作備忘錄，象徵合作進一步進入實際執行階段，對雙方在菲律賓再生能源市場的布局具有重要意義。

根據協議內容，禾迅綠電與丸紅亞洲電力菲律賓公司（MAPPC）將以50%、50%股權比例成立合資公司，負責Cavite 22MW專案的開發、融資、採購、建設及後續營運維護。

此外，合資公司亦規劃與Marubeni集團旗下零售電力公司簽署15至20年售電合約（PPA），以確保專案長期穩定收益。