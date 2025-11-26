海利普11月27日登興櫃 綠能添新兵

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠海利普電子（7877）預計27日登錄興櫃，綠能族群添增新兵，董事長謝宇霖昨（25）日指出，公司明年將會有多個案場進行開發與建置，訂單能見度更直達2028年，對未來營運展望樂觀。

海利普成立於2006年，實收資本額3.88億，早期發展以機電業務為主，為國內少有具機電背景的太陽能EPC公司，去年營收7.49億元，年增2.8倍，每股純益3.28元。

謝宇霖指出，公司自2016年起轉型投入太陽能EPC領域，並引進日本水面型浮台技術，在屋頂型、地面型、水面型及漁電共生領域都有指標性案場實績，在業務策略上採取強強聯手的投資經營策略，目前在手工程與得標專案穩健成長，訂單能見度已看到2028年。

據了解，海利普目前完成建置的案場實績已超過230MW。

太陽能 董事長 興櫃

