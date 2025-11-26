海利普11月27日登興櫃 綠能添新兵
太陽能系統廠海利普電子（7877）預計27日登錄興櫃，綠能族群添增新兵，董事長謝宇霖昨（25）日指出，公司明年將會有多個案場進行開發與建置，訂單能見度更直達2028年，對未來營運展望樂觀。
海利普成立於2006年，實收資本額3.88億，早期發展以機電業務為主，為國內少有具機電背景的太陽能EPC公司，去年營收7.49億元，年增2.8倍，每股純益3.28元。
謝宇霖指出，公司自2016年起轉型投入太陽能EPC領域，並引進日本水面型浮台技術，在屋頂型、地面型、水面型及漁電共生領域都有指標性案場實績，在業務策略上採取強強聯手的投資經營策略，目前在手工程與得標專案穩健成長，訂單能見度已看到2028年。
據了解，海利普目前完成建置的案場實績已超過230MW。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言