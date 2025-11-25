藥祇明登興櫃 每股120元
生技股新兵藥祇生醫（7878）將於11月27日以每股參考價120元登錄興櫃，該公司以「維護胰島細胞功能和數量」為核心，開發逆轉糖尿病新藥，其中旗艦產品PS1目前正進行臨床一期試驗，公司將加速推進臨床試驗與全球授權布局。
藥祇生醫董事長吳月禎昨（25）日表示，PS1為單一構造的小分子藥物，具「一藥多用途」潛能，目前依適應症分為第二型糖尿病（肥胖造成）、第一型糖尿病（自體免疫造成）及其他適應症。與現有以控糖為主的治療途徑不同，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。
公司表示，在臨床前試驗中，PS1於第二型和第一型糖尿病模式鼠展現顯著療效，PS1單獨或複合治療可逆轉60%至100%的第二型糖尿病。
