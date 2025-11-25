國際物流業者中菲行（5609）順應人工智慧與半導體市場趨勢，於全球兩大關鍵樞紐新加坡與舊金山，全面強化物流倉儲據點，進一步提升全球高科技供應鏈的運作效率。

中菲行昨（25）日宣布，於位在80 Alps Avenue的新加坡機場物流園區（Airport Logistics Park of Singapore, ALPS）全新啟用一座占地 35,000 平方英尺的物流中心。

新倉庫位於自由貿易區（FTZ）內，可大幅簡化通關流程、加速跨境貨物流通，並降低高敏感與高價值貨品的處理成本，同時受惠於美國與新加坡長期實施的自由貿易協定。這項設施的啟用，也進一步強化新加坡作為全球轉運與集散中心的核心地位，特別針對 AI 硬體、半導體設備、電子產品及醫療保健等產業提供更具競爭力的物流解決方案。同時，中菲行也於近期全面升級位在舊金山的物流中心，遷至一座 50,000 平方英尺的全新倉儲設施，以進一步強化跨太平洋物流能力。