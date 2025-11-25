櫃買帶同仁淨灘 訪視造林地

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心響應2025年世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）所發起「氣候倡議敲鐘（Ring the Bell for Climate）」活動，10月由總經理陳麗卿親自率領同仁眷屬至宜蘭淨灘，並訪視自2022年起認養的造林地，以實際行動展現推動永續發展、支持氣候倡議的堅定承諾。

櫃買中心多年來持續將ESG的理念全面落實於組織運作與市場制度，已累積諸多永續實績。此外，櫃買中心自2018年起每年發布經第三方確信的永續報告書，2023年首次完成前一年度的溫室氣體盤查及確信，2025年8月更通過ISO 14068-1:2023查證，宣告2024年達成碳中和，展現櫃買中心在碳管理與氣候治理的制度化成果。

櫃買中心也積極透過職場與公益落實永續理念，將ESG融入日常，例如，使用綠電與節能設備、認養造林地、資助綠建築庇護園區、支持有機農業、舉辦植樹與淨灘活動等。

此次以「2025攜手淨灘 守護海洋」活動響應氣候倡議，陳麗卿親自率領員工攜眷清除海洋廢棄物，並訪視櫃買中心自2022年起認養的海岸林，同時透過專業導覽提升同仁對塑膠減量、海洋保育、生物多樣性與自然碳匯的認知，親身體驗環境保護的重要性。

櫃買中心表示，未來將持續深化永續治理、提升永續意識、實踐環境行動與推動永續金融，協助政府機構與企業在永續轉型的過程中取得資源，並將永續行動落實於日常生活。

櫃買中心 認養 海洋

