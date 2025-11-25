櫃買前進WFE 報佳音

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心永續籌資服務平台SCAN登上WFE Focus月刊，展現台灣永續金融創新成果。櫃買中心／提供

世界交易所聯合會（WFE）今年首次舉辦「WFE市場基礎建設創新獎」選拔，櫃買中心以「永續籌資服務平台（Sustainable Capital Access Network, SCAN）」入圍，並於WFE會員大會暨年會中進行簡報，分享台灣推動永續金融的制度創新與成果，成為國際矚目焦點。

櫃買中心表示，未來將持續透過「SCAN永續籌資服務平台」深化永續金融市場基礎建設，落實國家永續發展政策，並為推動臺灣邁向亞洲資產管理中心貢獻力量。

相關資訊以「Unlocking Sustainable Finance for All: Taipei Exchange’s SCAN Initiative」為題刊登於2025年11月WFE《Focus》月刊。

櫃買中心董事長簡立忠於2025年10月率團出席在土耳其伊斯坦堡舉行的第64屆WFE會員大會暨年會，向來自全球逾90個國家的交易所與國際機構介紹SCAN，內容涵蓋創新且包容的市場機制、永續發展債券推動成果及未來規劃，獲得國際高度肯定。櫃買中心指出，此次入圍創新獎並獲WFE官方刊物報導，顯示櫃買中心在永續金融市場建構及政策引導方面已獲國際認同。

為攜手市場參與者共同邁向台灣2050淨零排放目標，櫃買中心積極發揮核心職能，精進永續金融。有鑑於中小企業資源有限且籌資成本較高，政府機構執行永續計畫則需仰賴預算，其推動永續的量能均相對侷限。因此，SCAN平台以永續發展債券市場為核心，著重提高中小企業與政府機構的參與度。該平台不僅協助發行人強化其永續計畫評估能力、降低進入門檻，更以接軌國際標準的制度提升市場信任度。此外，櫃買中心提供永續發展債券外部評估費用補助，有效促進中小企業與政府機構透過發行永續發展債券募集資金，以實際行動協助其推動永續轉型。

櫃買中心自2017年建置永續發展債券市場以來，發行規模屢創新高，經統計2025年10月底共有235檔永續發展債券掛牌，發行金額達7,192億元（約235.8億美元），其中約24%於國際主要債券交易所雙掛牌。

