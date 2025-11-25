生技股新兵藥祇27日120元登興櫃 開發逆轉糖尿病新藥PS1攻國際市場

生技股新兵藥祇（7878）生醫將於11月27日以每股參考價120元登錄興櫃，該公司以「維護胰島細胞功能和數量」為核心，開發逆轉糖尿病新藥，其中旗艦產品PS1目前正進行臨床一期試驗，公司將加速推進臨床試驗與全球授權布局。

藥祇生醫董事長吳月禎25日表示，PS1為單一構造的小分子藥物，具「一藥多用途」潛能，目前依適應症分為第二型糖尿病（肥胖造成）、第一型糖尿病（自體免疫造成）及其他適應症。與現有以控糖為主的治療途徑不同，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。

公司表示，在臨床前試驗中，PS1於第二型和第一型糖尿病模式鼠展現顯著療效，PS1單獨或複合治療可逆轉60%至100%的第二型糖尿病。此外，PS1單獨或複合治療亦可逆轉高達75%至100%的第一型糖尿病。臨床一期單次劑量遞增試驗（SAD）顯示藥物在人體具高度安全性，未出現劑量限制毒性或嚴重不良事件，約67%受試者血糖下降，且吸收不受食物影響。

吳月禎指出，藥祇生醫已取得中研院兩項專利20年專屬授權。該專利已有完整全球專利佈局，陸續取得北美、歐洲、西太平洋及南亞獲准七件專利。公司已與多家國際藥廠簽署保密協議（CDA）及樣品測試協議（MTA），積極推動授權與共同開發合作。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）估計，目前全球糖尿病藥物市場規模近千億美元，年複合成長率8.6%。其中，第二型糖尿病患者約5.8億人、第一型約950萬人，市場需求龐大。隨著全球糖尿病治療重心從「控糖」轉向「維護胰島細胞功能和數量」，PS1的創新作用機制將成為市場典範轉移的重要推手，可能徹底改變糖尿病治療模式和藥廠排名，成為改變賽局的締造者（game changer）。

吳月禎強調，糖尿病是全球第二大藥物市場，十大死因之一，具重大且未滿足醫療需求。公司研發的PS1以創新標靶療法，有望突破現有治療瓶頸，為糖尿病患者帶來「治癒」希望。PS1臨床一期已取得美、台食藥署（FDA）的IND核准，並完成臨床一期期中報告，且獲得良好安全性和療效，期末試驗順利收案中。後續規劃於美國與中國申請第二期臨床試驗。