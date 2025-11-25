君曜搶攻中高階手機售後維修利基市場 上櫃前競拍

手機售後市場領導廠君曜（7770）啟動上櫃前競拍作業。永豐金證券輔導表示，君曜配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股2,890張，其中1,966張採競價拍賣方式承銷，投標期間自25日起至27日止，競拍底價為每股48.06元，預計12月10日掛牌上櫃。

君曜成立於2010年，2024年9月登錄興櫃，實收資本額約2.7億元，主力產品為高速傳輸介面、影像訊號處理及高感度觸控IC，負責顯示模組與手機主板之間訊號橋接與觸控指令轉譯，鎖定二手手機與售後維修市場，是少數具完整自有技術與客製化能力的本土供應商，在售後螢幕市場建立明確利基。

除低階智慧型手機觸控IC外，君曜產品也打入國際遊戲大廠手把應用，並積極布局TDDI新產品線，目標在手機螢幕售後市場完成「三大關鍵晶片」布局，持續往中高階機種與整新機市場擴張，為未來進軍品牌市場鋪路。

君曜2025年前三季營收達3.85億元，年增17.51%，每股稅後純益（EPS）1.53元。公司表示，隨中高階手機對高刷新率顯示與低延遲傳輸需求升溫，售後維修市場對高效能顯示晶片需求同步擴大，搭配既有渠道與客戶基礎，預期在手機售後與中高階維修市場的市占率可望持續提升。