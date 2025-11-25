快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

君曜搶攻中高階手機售後維修利基市場 上櫃前競拍

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

手機售後市場領導廠君曜（7770）啟動上櫃前競拍作業。永豐金證券輔導表示，君曜配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股2,890張，其中1,966張採競價拍賣方式承銷，投標期間自25日起至27日止，競拍底價為每股48.06元，預計12月10日掛牌上櫃。

君曜成立於2010年，2024年9月登錄興櫃，實收資本額約2.7億元，主力產品為高速傳輸介面、影像訊號處理及高感度觸控IC，負責顯示模組與手機主板之間訊號橋接與觸控指令轉譯，鎖定二手手機與售後維修市場，是少數具完整自有技術與客製化能力的本土供應商，在售後螢幕市場建立明確利基。

除低階智慧型手機觸控IC外，君曜產品也打入國際遊戲大廠手把應用，並積極布局TDDI新產品線，目標在手機螢幕售後市場完成「三大關鍵晶片」布局，持續往中高階機種與整新機市場擴張，為未來進軍品牌市場鋪路。

君曜2025年前三季營收達3.85億元，年增17.51%，每股稅後純益（EPS）1.53元。公司表示，隨中高階手機對高刷新率顯示與低延遲傳輸需求升溫，售後維修市場對高效能顯示晶片需求同步擴大，搭配既有渠道與客戶基礎，預期在手機售後與中高階維修市場的市占率可望持續提升。

市場 高階手機 觸控
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

上櫃股票久禾光自11月25日起 得為融資融券交易

小資族賺紅包機會來了！年底掛牌潮 這幾檔將啟動申購 中籤紅包都逾萬

德鴻12月上櫃 力拚成長

嘉實上櫃 聚焦金融資訊

相關新聞

宜鼎：記憶體供不應求

宜鼎（5289）昨（24）日舉辦業績發表會，董事長簡川勝表示，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「貨源穩定...

安圖斯2025年拚績增雙位數

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器...

傑霖2026年獲利衝新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）將於12月底掛牌，並於明日舉行上櫃前業績發表會，董事長梁春林昨（24）日表示，接下來...

上詮強攻矽光子 報捷

台積電矽光子重要夥伴上詮（3363）報捷，總經理胡頂達昨（24）日表示，旗下矽光子產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝...

茂達2025年可望賺一股本

電源管理IC廠茂達（6138）昨（24）日舉行業績發表會，董事長王志信預期，今年營收將創新高，若新台幣匯率沒有太大波動，...

金居10月 EPS 0.43元

金居（8358）昨（24）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.37億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。