環泰泰國開發案 添利多

環泰（4207）昨（24）日召開法說會，環泰在泰國有兩項開發案，可望帶旺公司明年營收表現，其一為泰國春武里60公頃之土地開發案，預計2026年年底完工，另外，泰國三廠的新建設也預計2026年第2季完工、2026年年底試產。

環泰總經理康智量表示，位於泰國春武里的土地新開發案，其總面積60公頃，主要是為提升資產使用效益，擬進行開發。其中，第一期以宿舍區、廠房及倉庫區為主，預計興建之樓板面積為6,212平方公尺，項目為租金收入，預計2026年年底完工。

環泰目前在泰國年產12萬噸，目前有北攬府、北柳府兩廠，現在三廠大城府正在興建中，投入資金為泰銖5~6億元，期望三年內可損益兩平，預計2026年第2季完工、2026年年底試產、2027年正式加入營運。預估產能可日產200噸，每年約為6萬噸，主要產品組合為麥芽糊精、難消化糊精(水溶性膳食纖維)、麥芽糖及機能性寡糖。