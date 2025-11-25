竣邦攻新利基 營運加分

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

竣邦-KY（4442）執行長蕭志偉昨（24）日指出，公司過去主要聚焦於季節性產品，今年起正式跨入訂單量體較大、產品生命周期長的品項，營運模式進入新階段。

同時，產品策略亦自過往的lifestyle與sportswear擴大至performance類別，尤其瞄準running、training等高性能應用。

蕭志偉也提到，全球羽絨衣龍頭Canada Goose去年完成庫存調整，今年已回歸正常下單節奏；旗下新推出的高端品牌Snow Goose採用功能與時尚兼具的面料，竣邦為其主要合作供應商。

在滑雪領域方面，公司與全球最大滑雪品牌Burton合作已逾20年，其50周年專案由竣邦負責開發與生產，市占地位穩固。

除既有品牌外，竣邦今年積極拓展新客戶。Under Armour品牌正進行轉型，未來持續增加流行元素，雙方正擴大合作；與Alo Yoga與CARHARTT持續提升合作開發能量；美國高成長品牌VUORI今年在北美拓展至100家門市，明年預計再新增100家並進軍亞洲，竣邦已成為其主要平織供應商。此外，公司去年成功打入伊藤忠（ITOCHU）和UA Japan合作的供應鏈，今年已開始相關產品的出貨，品牌在日本的市場拓展進展順利。

在既有主力客戶和新客戶的帶動下，蕭志偉指出，明年營運可望雙位數成長，第1季亦有機會維持相同增速。目前整體訂單能見度約二至三個月，核心品牌客戶的回補動能逐步浮現。其中，Nike提供六個月Forecast，至明年5月態度正向樂觀。

