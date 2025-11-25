安圖斯2025年拚績增雙位數

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器產品線，加上印度市場持續增長，有望帶動今年營收持續成長，維持雙位數增長動能。

安圖斯21日興櫃開盤參考價格24元，昨（24）日開高走低，終場收35.3元，下跌5.81元，跌幅14.13%。

安圖斯本次發行普通股共2,000萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額2億元。安圖斯專注AI運算平台及高效能伺服器。隨著AI技術快速演進，AI伺服器應用已由大型資料中心進行模型訓練，逐步延伸至企業端導入代理人AI（Agentic AI）進行推論與場域應用。

安圖斯看準發展趨勢與企業端對AI落地化需求的提升，加速新產品研發與市場導入，並在全球重點市場投入更多資源布局通路、開發商機及提供專業服務，協助客戶強化AI部署能力並提升營運效率。

安圖斯主要從事高性能運算解決方案，包含AI運算及雲端運算解決方案及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售。核心產品包含Altos BrainSphere系列伺服器、工作站、精簡型電腦、Altos aiWorks和 Altos aiGeni人工智慧運算管理平台、AltosCloud VDI／VOI虛擬桌面基礎架構方案及Altos IFP互動顯示器。

宏碁泛亞營運總部總經理暨安圖斯董事長侯知遠指出，安圖斯鎖定高等教育、研究所、大學等機構，提供中小型模型運算解決方案。