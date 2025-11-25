快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

安圖斯2025年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器產品線，加上印度市場持續增長，有望帶動今年營收持續成長，維持雙位數增長動能。

安圖斯21日興櫃開盤參考價格24元，昨（24）日開高走低，終場收35.3元，下跌5.81元，跌幅14.13%。

安圖斯本次發行普通股共2,000萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額2億元。安圖斯專注AI運算平台及高效能伺服器。隨著AI技術快速演進，AI伺服器應用已由大型資料中心進行模型訓練，逐步延伸至企業端導入代理人AI（Agentic AI）進行推論與場域應用。

安圖斯看準發展趨勢與企業端對AI落地化需求的提升，加速新產品研發與市場導入，並在全球重點市場投入更多資源布局通路、開發商機及提供專業服務，協助客戶強化AI部署能力並提升營運效率。

安圖斯主要從事高性能運算解決方案，包含AI運算及雲端運算解決方案及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售。核心產品包含Altos BrainSphere系列伺服器、工作站、精簡型電腦、Altos aiWorks和 Altos aiGeni人工智慧運算管理平台、AltosCloud VDI／VOI虛擬桌面基礎架構方案及Altos IFP互動顯示器。

宏碁泛亞營運總部總經理暨安圖斯董事長侯知遠指出，安圖斯鎖定高等教育、研究所、大學等機構，提供中小型模型運算解決方案。

AI 伺服器 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

鼎晉11月24日登興櫃

漢達12月下旬興櫃轉上櫃 明年抗癌新劑型新藥HND-039拚7月美國取證

聯剛11月21日登興櫃交易 前9月每股純益1.8元

相關新聞

宜鼎：記憶體供不應求

宜鼎（5289）昨（24）日舉辦業績發表會，董事長簡川勝表示，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「貨源穩定...

安圖斯2025年拚績增雙位數

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器...

傑霖2026年獲利衝新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）將於12月底掛牌，並於明日舉行上櫃前業績發表會，董事長梁春林昨（24）日表示，接下來...

上詮強攻矽光子 報捷

台積電矽光子重要夥伴上詮（3363）報捷，總經理胡頂達昨（24）日表示，旗下矽光子產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝...

茂達2025年可望賺一股本

電源管理IC廠茂達（6138）昨（24）日舉行業績發表會，董事長王志信預期，今年營收將創新高，若新台幣匯率沒有太大波動，...

金居10月 EPS 0.43元

金居（8358）昨（24）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.37億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。