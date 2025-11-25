宜鼎：記憶體供不應求

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈╱台北報導

宜鼎（5289）昨（24）日舉辦業績發表會，董事長簡川勝表示，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「貨源穩定，但需求是可供貨數的 N 倍，完全供不應求」，現在每天最大的課題是「要把貨配給哪些客人」，不是價格談判，而是如何分配有限產能。

簡川勝指出，從去年至今DDR4價格已漲幾倍，雖然漲幅趨緩，但仍維持高檔，因為AI伺服器與雲端客戶把GPU、伺服器視為主成本，存儲與記憶體只占整體成本一小部分，即便漲價，客戶仍願買單，這一輪是AI基建帶動的「結構型」需求，非傳統一、兩季即可修正的記憶體景氣循環。

簡川勝預期，2025年將是「雙缺一落地」的一年，DRAM與NAND Flash都將供不應求，Edge AI應用則正式落地放量。

宜鼎今年Edge AI相關產品營收占比近25%，明年目標拉升至約30%。

AI 記憶體
相關新聞

安圖斯2025年拚績增雙位數

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器...

傑霖2026年獲利衝新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）將於12月底掛牌，並於明日舉行上櫃前業績發表會，董事長梁春林昨（24）日表示，接下來...

上詮強攻矽光子 報捷

台積電矽光子重要夥伴上詮（3363）報捷，總經理胡頂達昨（24）日表示，旗下矽光子產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝...

茂達2025年可望賺一股本

電源管理IC廠茂達（6138）昨（24）日舉行業績發表會，董事長王志信預期，今年營收將創新高，若新台幣匯率沒有太大波動，...

金居10月 EPS 0.43元

金居（8358）昨（24）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.37億元...

