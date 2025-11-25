宜鼎：記憶體供不應求

宜鼎（5289）昨（24）日舉辦業績發表會，董事長簡川勝表示，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「貨源穩定，但需求是可供貨數的 N 倍，完全供不應求」，現在每天最大的課題是「要把貨配給哪些客人」，不是價格談判，而是如何分配有限產能。

簡川勝指出，從去年至今DDR4價格已漲幾倍，雖然漲幅趨緩，但仍維持高檔，因為AI伺服器與雲端客戶把GPU、伺服器視為主成本，存儲與記憶體只占整體成本一小部分，即便漲價，客戶仍願買單，這一輪是AI基建帶動的「結構型」需求，非傳統一、兩季即可修正的記憶體景氣循環。

簡川勝預期，2025年將是「雙缺一落地」的一年，DRAM與NAND Flash都將供不應求，Edge AI應用則正式落地放量。

宜鼎今年Edge AI相關產品營收占比近25%，明年目標拉升至約30%。