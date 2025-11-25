茂達2025年可望賺一股本

電源管理IC廠茂達（6138）昨（24）日舉行業績發表會，董事長王志信預期，今年營收將創新高，若新台幣匯率沒有太大波動，明年營收以年增雙位數百分比為目標。法人看好，茂達今年可望賺逾一個股本，明年可望延續佳績。

針對國巨透過公開收購入股議題，王志信說，雙方已有所對談，國巨高層表明不會介入茂達經營，如果不會使得公司營運組織發生變化，就以善意投資者來看待。董事席次方面，就看明年董事改選結果。

茂達前十月合併營收62.1億元，年增22.1％；前三季歸屬母公司業主淨利6.75億元，年增23.6％，每股純益9.27元。展望本季，王志信認為，營收可能比上季呈現中個位數百分比下滑，主因PC需求進入淡季，記憶體缺貨也影響部分市場需求，但應可維持年增二成以上成長。

他預期，在匯率回穩、生產成本降低助益下，本季毛利率可望優於第3季。

茂達目前兩大主力產品為風扇馬達驅動IC與電源管理IC，王志信表示，今年風扇馬達驅動IC成長幅度較大，主要是筆電導入雙風扇趨勢，甚至電競筆電還會配置三至四顆，這是重要成長動能之一。另外，顯卡相關動能也還不錯，該公司也供應三大遊戲機廠風扇驅動IC。