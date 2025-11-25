快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

上詮強攻矽光子 報捷

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
上詮董事長林松福。聯合報系資料照
上詮董事長林松福。聯合報系資料照

台積電矽光子重要夥伴上詮（3363）報捷，總經理胡頂達昨（24）日表示，旗下矽光子產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝光學（CPO）產品明年有望進入量產，並將衝刺技術難度更高的平行運算市場的水平式擴充（Scale out）市場，同時進展到6.4T頻寬等級，助攻上詮長期營運。

上詮昨日參加櫃買中心業績發表會，胡頂達釋出以上好消息。據了解，上詮在光纖陣列單元研發及組裝領先市場，已被台積電納入矽光子生態系。法人看好，未來半導體將直接與光纖單元直接整合，對上詮等相關光通訊廠將是一大新商機。

胡頂達指出，上詮在光通訊元件市場同時進攻水平式擴充、垂直擴充（Scale up）等兩大領域，1.6T規格的光纖陣列單元（FAU）線性可插拔光學（LPO）目前已經開始在量產及系統端驗證階段。

至於象徵光通訊市場新世代產品的共同封裝光學（CPO）產品，胡頂達表示，FAU及組裝量產線目前正在建置當中，明年將會送樣到系統廠，若後續驗證狀況順利，即可開始量產，當前上詮研發的傳輸規格主要瞄準1.6T市場，未來隨著傳輸規格需求提升，將會進展到3.2T及6.4T等更快速度的規格。

胡頂達透露，當前客戶在CPO領域主要鎖定1.6T的光學引擎（OE）封裝在基板上的可插拔式產品為主。

他預期，隨著AI伺服器運算速度提升及傳輸規格增加，水平式擴充使用6.4T的CPO交換器（Switch）需求逐步提升，2026年之後有機會出現12.8T光學引擎整合中介層（Interposer）的垂直擴充AI伺服器商機，上詮在水平式及垂直式等兩大領域都有布局，靜待客戶在半導體晶片開發及量產，一旦進入量產將可望替上詮帶來新營運動能。

上詮昨天股價漲12.5元、收344元。

市場 台積電
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

聯一光奪歐洲光學大單

複製光聖飆漲的矽光子：華星光

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

相關新聞

宜鼎：記憶體供不應求

宜鼎（5289）昨（24）日舉辦業績發表會，董事長簡川勝表示，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「貨源穩定...

安圖斯2025年拚績增雙位數

宏碁集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日登錄興櫃交易，展望後市，隨著安圖斯加大力度布局AI伺服器...

傑霖2026年獲利衝新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）將於12月底掛牌，並於明日舉行上櫃前業績發表會，董事長梁春林昨（24）日表示，接下來...

上詮強攻矽光子 報捷

台積電矽光子重要夥伴上詮（3363）報捷，總經理胡頂達昨（24）日表示，旗下矽光子產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝...

茂達2025年可望賺一股本

電源管理IC廠茂達（6138）昨（24）日舉行業績發表會，董事長王志信預期，今年營收將創新高，若新台幣匯率沒有太大波動，...

金居10月 EPS 0.43元

金居（8358）昨（24）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.37億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。