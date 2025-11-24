上櫃股票久禾光自11月25日起 得為融資融券交易

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，久禾光（6498）公司股票已符合前開標準之規定，爰公告自11月25日起得為融資融券交易。

櫃買中心基於上市及上櫃規範之衡平性，已放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，自11月17日起實施。亦即，上櫃公司上櫃滿六個月後，符合每股淨值在票面以上（若屬無面額或每股面額非屬10元者，最近一個會計年度決算無累積虧損）、無價量異常，且無股權過度集中之情事，即得為融資融券交易之標的。櫃買中心將儘速依修正後之得為融資融券標準進行審核，期能增加得為融資融券交易之上櫃股票檔數，提供投資人更靈活的交易操作彈性。

融券 櫃買中心 股票
