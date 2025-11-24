小資族賺紅包機會來了！年底掛牌潮 這幾檔將啟動申購 中籤紅包都逾萬

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
年底掛牌潮啟動，本周有3檔將辦理上櫃前公開申購，另有1檔則在下周啟動公開申購作業；其中更有3檔的承銷價僅為銅板價，小資族有望以小搏大賺進新股紅包， 以24日興櫃價及承銷價的價差來看， 4檔新股中籤都有望獲利逾萬元。

微創手術器械大廠常廣（6730），預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定32元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數828張；以24日興櫃收盤價43元計算，抽中可望獲利1.1萬元， 報酬率34.37%。

資訊服務類股新兵仁大資訊（7767）預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定41元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數683張；以24日興櫃收盤價59元計算，抽中可望獲利1.8萬元， 報酬率43.9%。

IC設計廠君曜（7770）預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定62元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數491張；以24日興櫃收盤價73.9元計算，抽中可望獲利1.19萬元， 報酬率19.19%。

德鴻（6910）預計12月11日掛牌上櫃，承銷價暫定31元，申購期間為12月1~3日，抽籤日期12月5日，承銷張數660張；以24日興櫃收盤價45.2元計算，抽中可望獲利1.42萬元，報酬率45.8%。

