小資族賺紅包機會來了！年底掛牌潮 這幾檔將啟動申購 中籤紅包都逾萬
年底掛牌潮啟動，本周有3檔將辦理上櫃前公開申購，另有1檔則在下周啟動公開申購作業；其中更有3檔的承銷價僅為銅板價，小資族有望以小搏大賺進新股紅包， 以24日興櫃價及承銷價的價差來看， 4檔新股中籤都有望獲利逾萬元。
微創手術器械大廠常廣（6730），預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定32元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數828張；以24日興櫃收盤價43元計算，抽中可望獲利1.1萬元， 報酬率34.37%。
資訊服務類股新兵仁大資訊（7767）預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定41元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數683張；以24日興櫃收盤價59元計算，抽中可望獲利1.8萬元， 報酬率43.9%。
IC設計廠君曜（7770）預計12月10日掛牌上櫃，承銷價暫定62元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數491張；以24日興櫃收盤價73.9元計算，抽中可望獲利1.19萬元， 報酬率19.19%。
德鴻（6910）預計12月11日掛牌上櫃，承銷價暫定31元，申購期間為12月1~3日，抽籤日期12月5日，承銷張數660張；以24日興櫃收盤價45.2元計算，抽中可望獲利1.42萬元，報酬率45.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言