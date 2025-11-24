快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

鉅橡法說會／今年營運高峰在第4季 明年續看好伺服器板與載板

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
鉅橡執行董事暨資深副總馮興運。記者尹慧中攝影
鉅橡執行董事暨資深副總馮興運。記者尹慧中攝影

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡（8074）24日召開法說會，執行董事馮興運提到，今年營運高峰仍在第4季，明年看來PCB產業客戶回饋都樂觀，仍看好PCB伺服器板與載板，載板成長幅度將回升，明年成長力道會加大，客戶群樂觀看待，PCB客戶群看明年會是很好的一年。

東南亞布局方面，他也說，客戶在東南亞設廠初期製程還未達到大量採用高階產品，公司初期仍和當地夥伴合作，目前無設廠計畫。

他也提到，PCB高階伺服器用板台商仍有優勢，台廠不會在低階和大陸廠商競爭，ABF製程大陸廠商也暫無能力，大陸廠商仍較多著墨於低階用板。

產能規畫方面，公司也提到，目前看台灣生產線可滿足客戶需求，客戶明年成長計劃仍可滿足。至於泰國布局仍持續評估當中。

公司統計，公司持續發展高階，高階板材營收占比去年8%，今年已達到12%。

鉅橡也提到，公司可依客戶的需求量身訂做，產品不僅應傳統的絕緣材料市場，除此之外PCB鑽孔製程用的下墊板(載板)也多為大廠 ( 欣興（3037）、景碩（3189）、南亞（1303）等 ) 指定使用的供應商，品質穩定度深受信賴。

延伸閱讀

范冰冰遭大陸全面封殺！500字發文藏玄機：關關難過關關過

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

從投行看大陸／影響台商經營的大陸外匯新政

全民權證／台光電 選逾60天

相關新聞

小資族賺紅包機會來了！年底掛牌潮 這幾檔將啟動申購 中籤紅包都逾萬

年底掛牌潮啟動，本周有3檔將辦理上櫃前公開申購，另有1檔則在下周啟動公開申購作業；其中更有3檔的承銷價僅為銅板價，小資族...

鉅橡法說會／今年營運高峰在第4季 明年續看好伺服器板與載板

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡（8074）24日召開法說會，執行董事馮興運提到，今年營運高峰仍在第4季，明年看來PCB產業客戶回...

傑霖將於年底掛牌 明年營收與獲利挑戰新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）預計將於12月底掛牌，並於26日先舉行上櫃前業績發表會。該公司董事長梁春林今日表示，...

鈊象深耕海外市場 明年EPS有望上看46.7元

鈊象（3293）因東南亞授權因市佔率仍偏低，市場預估2026年將持續成長，且TaDa Gaming在歐美布局已取得一些成...

韋僑攜美商 攻冷鏈商機

韋僑（6417）致力拓展RFID多元應用有成，總經理江鴻佑表示，與美國平台商費時三年，合作開發出的低功耗藍牙冷鏈即時追蹤...

聯一光奪歐洲光學大單

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）營運大轉骨，不僅揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，董事長陳忠政透露，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。