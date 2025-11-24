鉅橡法說會／今年營運高峰在第4季 明年續看好伺服器板與載板

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡（8074）24日召開法說會，執行董事馮興運提到，今年營運高峰仍在第4季，明年看來PCB產業客戶回饋都樂觀，仍看好PCB伺服器板與載板，載板成長幅度將回升，明年成長力道會加大，客戶群樂觀看待，PCB客戶群看明年會是很好的一年。

東南亞布局方面，他也說，客戶在東南亞設廠初期製程還未達到大量採用高階產品，公司初期仍和當地夥伴合作，目前無設廠計畫。

他也提到，PCB高階伺服器用板台商仍有優勢，台廠不會在低階和大陸廠商競爭，ABF製程大陸廠商也暫無能力，大陸廠商仍較多著墨於低階用板。

產能規畫方面，公司也提到，目前看台灣生產線可滿足客戶需求，客戶明年成長計劃仍可滿足。至於泰國布局仍持續評估當中。

公司統計，公司持續發展高階，高階板材營收占比去年8%，今年已達到12%。

鉅橡也提到，公司可依客戶的需求量身訂做，產品不僅應傳統的絕緣材料市場，除此之外PCB鑽孔製程用的下墊板(載板)也多為大廠 ( 欣興（3037）、景碩（3189）、南亞（1303）等 ) 指定使用的供應商，品質穩定度深受信賴。