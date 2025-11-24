傑霖將於年底掛牌 明年營收與獲利挑戰新高

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
傑霖董事長梁春林。記者鐘惠玲/攝影
傑霖董事長梁春林。記者鐘惠玲/攝影

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）預計將於12月底掛牌，並於26日先舉行上櫃前業績發表會。該公司董事長梁春林今日表示，接下來成長動能除了中低階新一代IC，還有新的高階IC產品線面市。法人估計，在前述新品出貨加持下，該公司明年將挑戰營收與獲利表現創新高。

傑霖累計前10月合併營收為3.58億元，年減17.7％，主要受到美國關稅政策影響，前三季每股純益為1.63元。

傑霖主要耕耘影像處理系統單晶片，以及通訊系統模組這兩大產品線，前者業績比重約達85％左右，主要應用於數位相機、生態追蹤攝影機等領域。

梁春林表示，傑霖的影像處理系統單晶片中，自主研發的MAPP可程式平行處理平台提供最高2TOPS的AI運算能力，讓影像處理與AI邊緣運算能在單一晶片中完成。這與同業的影像晶片外掛AI晶片組合方案相比，擁有更佳能效比、整合度與成本優勢。

除了原本的中低階影像處理系統單晶片將有新一代產品上市，因此可望明顯提升毛利率，傑霖也推出新的高階IC包括6580及2580系列，擴大產品的市場涵蓋範圍。依照目前訂單情況，梁春林預估，高階IC明年占系統單晶片業績比重可能超過四成。

梁春林也指出，後續其影像處理系統單晶片也規畫切入運動攝影機、無人機、戶外安防、行車紀錄器等應用領域。

在發展影像處理系統單晶片外，傑霖的通訊系統模組產品線也穩健增長，其產品應用於雷達領域，預期隨著台灣強化國防自主化政策推進，將可持續承接相關訂單。

