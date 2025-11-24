快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

宏碁集團再添「小金虎」 安圖斯科技興櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日正式登錄興櫃交易，興櫃開盤參考價格為新台幣24元，該日盤中最高成交價新台幣52.6元，漲幅達219%。本次發行普通股共20,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為2億元。

安圖斯專注於人工智慧運算平台及高效能伺服器之企業。隨著 AI 技術快速演進，AI伺服器應用已由大型資料中心進行模型訓練，逐步延伸至企業端導入代理人AI（Agentic AI）進行推論與場域應用。安圖斯科技看準此發展趨勢與企業端對AI落地化需求的提升，加速新產品研發與市場導入，並在全球重點市場投入更多資源布局通路、開發商機及提供專業服務，協助客戶強化 AI 部署能力並提升營運效率。

同時，安圖斯科技自創立以來持續強化產品研發能量，主要從事高性能運算解決方案（包含人工智慧運算及雲端運算解決方案）及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售。核心產品包含Altos BrainSphere™系列伺服器、工作站、精簡型電腦、Altos aiWorks和 Altos aiGeni人工智慧運算管理平台、AltosCloud VDI/VOI虛擬桌面基礎架構方案及Altos IFP互動顯示器，致力於協助政府機關、企業用戶、科研與教育機構建置高效、安全且具擴充性的運算基礎架構，以因應全球人工智慧、大數據及高效能計算市場快速成長之需求。

安圖斯科技亦持續與晶片供應商、系統軟體商及國內外合作夥伴建立完整之技術生態系統。未來，安圖斯科技將秉持穩健經營原則，持續深化人工智慧運算核心技術並擴大海外市場版圖，以提升整體競爭力並為股東創造長期價值。

延伸閱讀

興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

鼎晉11月24日登興櫃

漢達12月下旬興櫃轉上櫃 明年抗癌新劑型新藥HND-039拚7月美國取證

聯剛11月21日登興櫃交易 前9月每股純益1.8元

相關新聞

小資族賺紅包機會來了！年底掛牌潮 這幾檔將啟動申購 中籤紅包都逾萬

年底掛牌潮啟動，本周有3檔將辦理上櫃前公開申購，另有1檔則在下周啟動公開申購作業；其中更有3檔的承銷價僅為銅板價，小資族...

鉅橡法說會／今年營運高峰在第4季 明年續看好伺服器板與載板

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡（8074）24日召開法說會，執行董事馮興運提到，今年營運高峰仍在第4季，明年看來PCB產業客戶回...

傑霖將於年底掛牌 明年營收與獲利挑戰新高

利基型IC設計廠傑霖科技（8102）預計將於12月底掛牌，並於26日先舉行上櫃前業績發表會。該公司董事長梁春林今日表示，...

鈊象深耕海外市場 明年EPS有望上看46.7元

鈊象（3293）因東南亞授權因市佔率仍偏低，市場預估2026年將持續成長，且TaDa Gaming在歐美布局已取得一些成...

韋僑攜美商 攻冷鏈商機

韋僑（6417）致力拓展RFID多元應用有成，總經理江鴻佑表示，與美國平台商費時三年，合作開發出的低功耗藍牙冷鏈即時追蹤...

聯一光奪歐洲光學大單

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）營運大轉骨，不僅揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，董事長陳忠政透露，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。