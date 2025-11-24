FCCL 廠亞電一度漲停 龍頭廠台虹25日將受邀召開法說會

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟性銅箔基層板（FCCL）廠商步入傳統淡季，各界關注2026年展望。FCCL廠亞電（4939）24日股價一度漲停，業界關注龍頭廠台虹25日將受邀召開法說會提出的最新景氣看法。

台虹為國內FCCL龍頭廠商乃由工研院及臺灣電子材料領域等專業人才所共同籌創，以軟性銅箔基板（FCCL）為主要生產項目。台虹身為臺灣軟性銅箔積層板的領導製造商，一直以成為「亞洲地區最大的電子材料塗布製造商」為公司願景，提供各種不同規格的產品，並進一步開發新產品來滿足客戶的需求。

至於亞電成立於2003年，主要從事軟性銅箔基層板（FCCL）、覆蓋膜（Coverlay）、補強板（Stiffener）、MPI連接片等之研究、開發、製造及銷售公司，致力於為客戶提供高品質、高性能的軟板基板產品和解決方案，公司生產基地位於江蘇昆山與東台，產品廣泛應用於消費電子、車載電子、工業控制、醫療器材等領域。

亞電日前公告2025年第3季營運成果，在傳統電子業出貨旺季挹注下，單季合併營收為新台幣3.77億元，較第2季有所成長，此外，在高階高利基型補強板產品客戶備貨力道強勁下，毛利率23.10%較上季與去年同期均有顯著提升，營業利益20,459仟元，稅後淨利22,739仟元，每股稅後純益為0.23元，擺脫第2季匯兌損失，轉虧為盈。

亞電先前表示，公司持續調整產品組合結構，降低低毛利產品接單出貨比重，聚焦高階、高門檻、高利基型產品，如補強板、EMI等，主要應用於車用、醫療、航太等應用領域，以期能進一步提升毛利率與營益率，追求更高獲利空間，使公司財務體質更加健全。

