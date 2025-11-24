竣邦-KY 轉型長週期產品線 布局越南產能、明年營運拚雙位數成長

竣邦-KY（4442）執行長蕭志偉24日指出，公司過去主要聚焦於季節性產品，今年起正式跨入訂單量體較大、產品生命週期長的品項，營運模式進入新階段。同時，產品策略亦自過往的 lifestyle 與 sportswear 擴大至 performance 類別，尤其瞄準 running、training 等高性能應用。

蕭志偉也提到，全球羽絨衣龍頭 Canada Goose 去年完成庫存調整，今年已回歸正常下單節奏；旗下新推出的高端品牌 Snow Goose 採用功能與時尚兼具的面料，竣邦為其主要合作供應商。在滑雪領域方面，公司與全球最大滑雪品牌Burton合作已逾20年，其50週年專案由竣邦負責開發與生產，市占地位穩固。

除既有品牌外，竣邦今年積極拓展新客戶。Under Armour品牌正進行轉型，未來持續增加流行元素，雙方正擴大合作；與Alo Yoga 與CARHARTT 持續提升合作開發能量；美國高成長品牌 VUORI 今年在北美拓展至100家門市，明年預計再新增100家並進軍亞洲，竣邦已成為其主要平織供應商。此外，公司去年成功打入伊藤忠（ITOCHU）和 UA Japan 合作的供應鏈，今年已開始相關產品的出貨，品牌在日本的市場拓展進展順利。

在既有主力客戶和新客戶的帶動下，蕭志偉指出，明年營運可望雙位數成長，第1季亦有機會維持相同增速。目前整體訂單能見度約2至3個月，核心品牌客戶的回補動能逐步浮現。其中，Nike提供6個月Forecast，至明年5月態度正向樂觀。

在產能方面，越南自有廠預計2026年動工、2027年第1季量產，越南基地未來1至2年內佔比有望超過五成。同時，公司於印尼現有協力廠，今年有機會開始導入部分訂單，但全面布局仍需觀察當地產業鏈成熟度，後續是否擴大投資將視原料、技術及上下游整合進展而定。至於中國產能仍將與越南並行配置，以服務不同市場需求，並兼顧交貨彈性、成本控制及碳排管理。