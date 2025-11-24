聽新聞
鈊象深耕海外市場 明年EPS有望上看46.7元
鈊象（3293）因東南亞授權因市佔率仍偏低，市場預估2026年將持續成長，且TaDa Gaming在歐美布局已取得一些成果，未來營收成長可期，法人機構預估，明年每股獲利（EPS）有望上看46.7元。
法人機構表示，展望2025~2026年，鈊象今年前八月累計營收年增22.5%，其中授權遊戲營收為97.67億元，年增55%，占整體營收67%；網路遊戲營收為42.9億元，年減10%，占整體營收30%；商用遊戲機營收為4.8億元，年減39%，占整體營收3% 。
授權遊戲營收維持高成長，成長動能來自於東南亞授權，7~8月受到菲律賓線上博弈廣告審核變嚴格，影響推廣速度，授權營收成長受到些許影響，但已有找到因應對策，9月營收回穩，且因為在東南亞的市占率仍偏低，因此2026年東南亞授權營收仍會較2025 年成長。
網路遊戲營收因為台灣同類型遊戲眾多，競爭非常激烈使得營收呈現衰退，考慮深耕海外市場；商用遊戲機的部分，美國和中國為主要的兩大市場，中國消費能力下滑且競爭激烈，美國則受到關稅影響，因此2025年商用遊戲機營收呈現衰退。
整體來說，預估2025年營收為221億元，年增19.4%，稅後純益為108億元，年增19.3%，EPS為38.3元；預估2026年營收為257.7億元，年增16.6%，稅後純益為131.7億元，年增21.9%，EPS進一步成長為46.7元。
