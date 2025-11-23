大田握肥單 中越產能滿載

高爾夫球具代工大廠大田（8924）表示，本季訂單滿手，挹注營運可期。專業機構預測，美國高爾夫球具市場2025年至2032年將以4.09%的複合年增長率擴張，有望帶動大田後市。

大田指出，2024年起全球高爾夫球場開發仍維持穩定增長，美國穩居全球高爾夫球場供應與開發的主導地位，亞洲區高爾夫球場開發最活躍的國家是越南，目前有超過50個球場正在規劃或建造中。

因球場、練習場提供更多的設施及豐富的餐飲選擇，球友平均停留在球場的時間比六年前（疫情前）增加28%，使得過去四年中，有三年美國高爾夫球場的打球場次創歷史新高，2025年可能會再創紀錄。

大田透露，旗下中國大陸、越南廠產能均滿載，本季營運表現可期；自建的越南A廠興建工程進度順利，剛完成廠房主體設備，預計12月展開產能部署和設備測試，最快明年農曆年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。