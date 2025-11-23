光聯歐洲家電拉貨動能強勁

光聯（5315）受惠歐洲家電客戶拉貨動能強勁，推升營運表現亮眼，伴隨新產品線布局逐步發酵，並持續衝刺利基型應用，後市展望樂觀。

光聯近期業績火熱，前十月合併營收16.65億元，年增35.6%，已超越去年全年合併營收15.56億元，來到近四年同期新高；前三季稅後純益1.63億元，較去年同期大增83.1%，每股純益1.53元，已賺贏去年全年。

光聯分析，第3季銷售地區占比為：歐洲67%、台灣18%、香港及大陸占8%；美洲及日本各占3%、東南亞點1%。若以產品別計算，家電占58%、工控占34%兩類占大宗；另外，消費性及車用各占3%、通訊及醫療各占1%。

光聯表示，家電客戶接單透明度已至2026年；工控產品屬於高毛利、挹注獲利的主要來源，目前接單情況穩定。為提升產品，光聯今年資本支出主要用於導入自動化機台，並添購AOI、環境測試及COG等設備。

光聯指出，展望未來，產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板／抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源。