新漢強攻國防安控應用

工業電腦廠新漢（8234）搶攻國防安控市場報捷，子公司綠基以自主技術打造高強固AI視覺產品SeesAll，獲經濟部產業發展署認證為「國家高值化安控產品」，入列政府「可信賴國產安控清單」，有望迎來新一波「非紅鏈商機」，新漢母以子貴，大咬國防安控應用商機。

綠基為新漢旗下安控子公司，長年以高標準影像與光學技術服務國際一線品牌，綠基轉投資安恩嘉則專注AI精準辨識、多場景動態調校與系統整合，兩者以「強固硬體結合高校AI技術」雙引擎模式，成功推動AI視覺應用從概念驗證（PoC）邁向真實場域落地。

新漢指出，本次亮相的全球獨家SeesAll技術的海港專用AI PTZ高速球型攝影機，是全球第一台同時搭載AI ShakeDry雨滴偵測微震分散技術，及OIS光學防震技術的AI視覺解決方案，即使面對海港常見的強風、雨霧、背光、低照度等嚴苛環境，仍能穩定執行AI場域調校，提供清晰且高可信賴度的影像數據。

以綠基子公司安恩嘉近年協助高雄港打造的台灣首座智慧商港（高雄第七貨櫃中心）為例，傳統人工執行一趟交領櫃任務耗時一至二小時，導入智慧海港自動化與AI視覺系統後，作業時間縮短至八分鐘，效率提升超過九成。

新漢表示，AI安控視覺產品已成為海港、城市、國防等高強度智慧化場域的必要基礎建設。透過精準的軟硬體整合方案，不僅能支援國安邊境管理，也能推動產業自動化與數位轉型。

展望後市，綠基繼2024年受惠美中貿易戰轉單效應後，在AI邊緣運算相關客戶需求帶動下，今年營收有望較去年大增36%。綠基總經理楊星耀強調，持續強化AI視覺系列產品效能，看好北美市場在港務、國防、城市智慧化等專案上的成長潛力。