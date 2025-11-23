聯一光奪歐洲光學大單

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）營運大轉骨，不僅揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，董事長陳忠政透露，近期接獲歐洲光學巨頭新訂單，並將陸續放大出貨，挹注明年顯著成長。

聯一光今年前十月營收3.45億元，年增30.2%，法人原預期，聯一光今年營收將年增25%至30%，由於第3季表現超乎預期，上修2025全年營收成長目標為33%至35%，攀上四年來高點，明年在歐洲光學巨頭新訂單挹注下，業績持續看增二位數百分比，續寫近年新猷。

聯一光不回應法人預估的財務數字，強調受惠各式少量多樣訂單需求激勵，本季營運將優於去年同期，加上近日來自歐洲光學巨頭新訂單挹注，將於12月開始推展，看好2025年營運優於今年。

陳忠政分析，早期在數位相機當紅的時代，聯一光客戶不超過30家，現在則增至一、二百家，由於中國大陸車載市場規格持續升級，朝更高精度研發，不論鏡頭或鏡片數用量增加，推升車載需求成長，為營運一大主力。

目前聯一光來自車載鏡片營收占比15%，還有少量多樣醫療、軍工、無人機、工業檢測儀器、自動化系統等；內視鏡等醫療占比也有15%至20％，今年並切入機器人領域，出貨中國鏡片加工廠。

陳忠政表示，無人機或機器人等應用是剛興起的需求，處於產業發軔期，看好相關應用每年仍有二至三成的成長動能。

陳忠政透露，歐洲光學大廠日前拜訪聯一光東莞廠，雙方合作有望於下月推展，雖然不確定相關應用，但新訂單有望為聯一光2026年營運帶來新機會，看好明年業績有望優於今年。

他強調，毛胚是國防重要的基本產業，光學廠在國防領域更扮演要角，聯一光成立之初，就是聯勤配合認證的廠商之一。至於醫療產業包括內視鏡、眼科的檢測儀器等，光學隨著科技進步，不斷演進。

另外，無人機結合光機電，近年在中國已衍生低空經濟，括運送貨物、郵件派送、外賣送遞、短程客運或通勤服務；至於無人計程車也依賴光學產業，他對光學產業發展相當有信心。

聯一光今年第3季稅後純益3,306萬元，年增3.5倍，走出第2季虧損低潮，每股純益0.83元，為三年來單季最高；前三季稅後純益2,475萬元，年減36.9%，每股純益0.62元，主因上半年受新台幣匯率強升衝擊，第2季匯損高達4,.200萬元，隨新台幣匯率回穩，第3季業外匯兌收益1,475萬元，累計前三季業外匯損2,332萬元。