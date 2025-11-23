三一東林搶高端車商機

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

高端汽車銷售與精品三一東林（3609）董事長陳睿謙看好高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求升溫，未來以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局。

持續看好高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫。隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

陳睿謙進一步指出，除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。 代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件。高端改裝文化也已從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計與智能的整合式服務，成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動公司精品改裝業務持續亮眼成長。

未來，三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第4季營運表示樂觀。

三一東林第3季受惠於本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升，單季稅後純益達為3.54億元，去年同期則是虧損，單季每股純益9.25元。

