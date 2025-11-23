金益鼎新廠 拚年底營運

金益鼎（8390）受惠於新廠（新竹二廠）已完成試運轉，預計最快年底前取得許可證並投入營運，可望成為明年營運成長的主要動能。法人預估，金益鼎今年每股純益有望挑戰歷史新高，隨著新廠效益挹注，明年營運表現將更上一層樓。

金益鼎指出，新廠已於9月底完成試運轉，目前正待主管機關核發甲級廢棄物處理許可證，預計最快12月底取得。

該廠設計年處理量能達21,600噸，主要處理國內相對少見的廢棄太陽能板。

金益鼎表示，國內目前較能做到大量且去化合理的處理廠以其為代表，新廠最快有望明年開始挹注獲利。因舊廠稼動率已近九成，新廠加入將有效擴大整體處理能量。目前公司營收主要來自台灣市場，占比約八成。

海外市場方面，金益鼎已啟動泰國新廠計畫，今年動工，預計明年底完工，將在2027年挹注營收。公司表示，泰國廠設立是為響應國際電子業供應鏈去中化趨勢，因應當地大型印刷電路板（PCB）廠及電子終端大廠等客戶需求。

展望第4季至明年第1季，金益鼎指出，由於全球經濟不確定性仍存在，貴金屬如黃金、白金、銀等價格預期將維持穩定，對以電子廢棄物回收為主的本業毛利有穩定支撐作用。

金益鼎累計今年前三季每股純益5.11元，已超越去年全年。