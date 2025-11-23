快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

金益鼎新廠 拚年底營運

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

金益鼎（8390）受惠於新廠（新竹二廠）已完成試運轉，預計最快年底前取得許可證並投入營運，可望成為明年營運成長的主要動能。法人預估，金益鼎今年每股純益有望挑戰歷史新高，隨著新廠效益挹注，明年營運表現將更上一層樓。

金益鼎指出，新廠已於9月底完成試運轉，目前正待主管機關核發甲級廢棄物處理許可證，預計最快12月底取得。

該廠設計年處理量能達21,600噸，主要處理國內相對少見的廢棄太陽能板。

金益鼎表示，國內目前較能做到大量且去化合理的處理廠以其為代表，新廠最快有望明年開始挹注獲利。因舊廠稼動率已近九成，新廠加入將有效擴大整體處理能量。目前公司營收主要來自台灣市場，占比約八成。

海外市場方面，金益鼎已啟動泰國新廠計畫，今年動工，預計明年底完工，將在2027年挹注營收。公司表示，泰國廠設立是為響應國際電子業供應鏈去中化趨勢，因應當地大型印刷電路板（PCB）廠及電子終端大廠等客戶需求。

展望第4季至明年第1季，金益鼎指出，由於全球經濟不確定性仍存在，貴金屬如黃金、白金、銀等價格預期將維持穩定，對以電子廢棄物回收為主的本業毛利有穩定支撐作用。

金益鼎累計今年前三季每股純益5.11元，已超越去年全年。

廢棄物 營收 市場

延伸閱讀

1123 台灣168關鍵數字

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

相關新聞

韋僑攜美商 攻冷鏈商機

韋僑（6417）致力拓展RFID多元應用有成，總經理江鴻佑表示，與美國平台商費時三年，合作開發出的低功耗藍牙冷鏈即時追蹤...

聯一光奪歐洲光學大單

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）營運大轉骨，不僅揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，董事長陳忠政透露，近...

新漢強攻國防安控應用

工業電腦廠新漢（8234）搶攻國防安控市場報捷，子公司綠基以自主技術打造高強固AI視覺產品SeesAll，獲經濟部產業發...

光聯歐洲家電拉貨動能強勁

光聯（5315）受惠歐洲家電客戶拉貨動能強勁，推升營運表現亮眼，伴隨新產品線布局逐步發酵，並持續衝刺利基型應用，後市展望...

大田握肥單 中越產能滿載

高爾夫球具代工大廠大田（8924）表示，本季訂單滿手，挹注營運可期。專業機構預測，美國高爾夫球具市場2025年至2032...

櫃買綠債準則 接軌國際

隨著2025年聯合國氣候峰會（COP 30）於擁有全球最大熱帶雨林與豐富海洋資源的巴西舉行，國際間對於藍色債券與生物多樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。