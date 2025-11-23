快訊

櫃買中心獲頒國家永續發展獎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，實現國家永續發展願景，自2004年起舉辦國家永續發展獎選拔。櫃買中心憑藉著長期深耕資本市場、積極推動永續發展的成果，榮獲「2025年國家永續發展獎」，成為證券期貨周邊單位中首家獲獎機構。

櫃買中心不僅在實體經濟、資本市場及自身運作等面向展現永續與淨零的雄心，更透過制度、商品、科技與公益的具體作為，締造許多永續實績。

在實體經濟方面，櫃買中心建置多層次股票市場，透過創櫃板培育創新企業，興櫃市場承接潛力新星，上櫃市場打造聚落旗艦群，為不同規模與發展階段的企業提供最適切的輔導與籌資服務，全力支持中小微企業、女性創業及社會企業。

資本市場方面，櫃買中心引領上興櫃公司深化企業治理並精進永續資訊揭露，亦透過債券市場引導資金挹注永續發展與轉型，並投入公共建設與社會扶助措施。

