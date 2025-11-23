櫃買綠債準則 接軌國際

隨著2025年聯合國氣候峰會（COP 30）於擁有全球最大熱帶雨林與豐富海洋資源的巴西舉行，國際間對於藍色債券與生物多樣性債券的關注大幅提升。

現行我國永續發展債券市場制度已涵蓋藍色債券及生物多樣性債券，並已有成功的發行案例，若發行人有意願參與發行，可洽詢櫃買中心（Taipei Exchange），或於永續發展債券專屬網站了解相關資訊。

櫃買中心表示，我國永續發展債券市場制度是參考國際資本市場協會（ICMA）所發布的綠色債券原則（GBP）等準則，以及國際主要債券交易所的制度而設計。ICMA於2025年公布的最新版GBP，藍色債券與生物多樣性債券已納入綠色債券範疇。

在櫃買中心現行的永續發展債券作業要點，綠色投資計畫的範圍涵蓋了包括再生能源及能源科技發展、生物多樣性保育、水資源節約、潔淨或回收循環再利用、其他氣候變遷調適或經本中心認可者等九大領域，其中「海洋保育」及「海洋經濟」等也包含在內。因此，我國綠色債券制度已涵蓋藍色債券與生物多樣性債券。

櫃買中心指出，我國已有企業成功發行永續發展債券，投資生物多樣性保育工作的發行案例。例如，中華電信公司於2025年8月發行的可持續發展債券，部分資金即用於生物多樣性復育與竹林更新撫育等項目。

若企業有意願發行永續發展債券，為符合永續發展債券發行條件的投資計畫募資，可向櫃買中心洽詢相關資訊，櫃買中心將視發行人的需求，提供必要協助，並期望未來能帶動更多企業參與發行行列，擴大我國永續發展債券市場生態圈。更多有關永續發展債券制度介紹，請參考櫃買永續發展債券專網（https://wwwov.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/index.php?l=zh-tw）。