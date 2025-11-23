韋僑攜美商 攻冷鏈商機
韋僑（6417）致力拓展RFID多元應用有成，總經理江鴻佑表示，與美國平台商費時三年，合作開發出的低功耗藍牙冷鏈即時追蹤（BLE）標籤將於本季發表，明年進入產品推廣期，預期2027年放量，成為即時掌握高價商的動向的智慧物流利器。
江鴻佑表示，韋僑投入RFID產業，選擇與客戶合作開發利基客製化的經營策略，而非大量製造的標準品紅海市場。韋僑的經營策略並非買機台就能解決的資本競爭，而是需要搭配許多專案，與客戶共同合作完成，因此進入障礙相對高。
他指出，由於韋僑的核心技術與客製化服務，吸引美國平台大廠尋求合作，雙方耗時三年完成應用於物流運輸即時追蹤的BLE標籤，並且是在低溫的冷鏈物流下仍能即時掌握監控，目標瞄準高價值醫療藥品、保鮮食品、低溫物品的物流運送等市場。韋僑預期，智慧物流需求將成為未來成長的另一項重要推力。
隨著本季工業應用及醫療耗材市場持續回暖，韋僑預期2025全年營運動能將維持正向成長。
